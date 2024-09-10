影／蔣萬安訪美重返求婚地　曬合照大寶竟回「爸爸以前好年輕」

▲蔣萬安訪美回到昔日求婚地，開心分享當年故事。（圖／翻攝自instagram／蔣萬安）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安近日出訪美東，結束一整天公務行程後，特別來到Rainbow Room餐廳，重返求婚地。8日他也貼出一段回顧「昔日求婚」影片，自曝當年「心跳很快」，後來把求婚照給大寶看，大寶竟回應「爸爸你以前好年輕」。他也感性表示，謝謝老婆石舫亘的支持，讓他能在工作崗位為市民服務，他是永遠的「亘粉」。

蔣萬安近日訪美，釋出一段回顧「昔日求婚」的影片，可以看見，蔣萬安開心分享在美國求婚的故事，自曝當年要拿戒指求婚時「心跳很快」，等到老婆石舫亘「Say Yes那刻」，才豁然開朗。他也透露把求婚照給大寶看，大寶竟說「爸爸你以前好年輕」，他也只能幽默回應「媽媽現在還是很年輕」。

▼蔣萬安訪美回到昔日求婚地，開心分享當年故事。（圖／翻攝自instagram／蔣萬安）

蔣萬安表示，結束一整天的紐約出訪公務行程，他就特別在晚間來到洛克斐勒中心的Rainbow Room餐廳，重返求婚地，年輕幕僚常說自己是鋼鐵直男，其實他也是浪漫過的，而且是鋼鐵直男的老派浪漫！

蔣萬安表示，18年前，自己就在這片無敵夜景前，拿出戒指、單膝下跪，在神隊友助攻之下，老派浪漫，成功求婚！

蔣萬安說，從兩個人到一家五口，謝謝老婆石舫亘的體諒和支持，讓他無後顧之憂，在工作崗位上努力為市民服務，他是永遠的「亘粉」。

最後，蔣萬安強調，8日剛好也是臺北市舉辦聯合婚禮的好日子，恭喜所有新人找到人生中重要的另一半，共織幸福美滿的家庭。

▼蔣萬安當年與妻子合照。（圖／翻攝自instagram／蔣萬安）