曝京華城案「關鍵公文」　許淑華揭這兩字被刪：柯文哲能說不知情？

▲北檢10日提訊柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，遭裁定羈押禁見，收押至今已6天時間。對此，民進黨台北市議員許淑華今（10日）貼出「公文照」表示，重要公文曝光，當初基層承擔上級交辦與財團壓力，各項公文寫得非常詳細，但文中「當否？」這個用詞，是請示上級真的要按陳情辦理？結果上呈途中，不知道被誰刪改，變成一路開綠燈通關！她強調，請問柯文哲「當否」是誰改的？親自看過蓋章，還能說自己對840%容積不知情嗎！

許淑華貼出「公文照」表示，重要公文曝光！脈絡交代如此詳細，柯文哲親自蓋章核示，怎麼可能不知道京華城840%！

許淑華表示，當初京華城案，基層公務員承擔著上級交辦與財團巨大壓力，為了把案件完成，各項公文都寫得非常詳細。比如說這份公文第四點，將每一次會議的時間、與會者、決議、判決，全部都詳實羅列。可見整個台北市政府基層公務員，受到多大的壓力！

許淑華指出，文中「當否？」這個用詞，就是基層在向上請示，真的要按京華城陳情辦理嗎？結果在上呈途中，不知道被誰刪改，連詢問意見的「當否？」文字都刪除。變成一路開綠燈通關，柯文哲更在這份公文親自蓋章。

最後，許淑華強調，請問柯文哲，「當否」是誰刪改的？如此忽視公務員意見，對京華城的要求言聽計從，更重要的是，公文內容交代這麼詳細，柯文哲親自看過並蓋章了！還能說自己對840%容積率不知情嗎！

★未經判決確定，應視為無罪

▼許淑華貼出「京華城重要公文」，質疑當否被誰刪改。（圖／翻攝自Facebook／許淑華，點圖放大）

▼民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者陳家豪攝）