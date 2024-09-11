訪美看到江蕙罹癌聲明　蔣萬安隔空祝平安健康：期待大巨蛋開唱

記者袁茵／台北報導

日前答應台北市長蔣萬安，要於10月5日國慶晚會復出開唱的天后「二姐」江蕙，10日無預警以公開信的方式，透露其實封麥這9年來都在抗癌的心路歷程，如今她已康復，想好好把握還能唱歌的機會再次站上舞台。對此，蔣萬安於美國時間10日隔空祝福江蕙一切平安健康。

▲台北市長蔣萬安參訪MIT Media Lab。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安於美國時間10日參訪MIT Media Lab時受訪時，針對江蕙罹癌一事，蔣萬安指出，有看到江蕙的聲明，祝福「二姐」身體健康、享受生活，也看到江蕙聲明寫到非常熱愛唱歌，為自己而唱，也為所有歌迷朋友而唱，所以真的非常開心，而現在她身體狀況可以在10月5日登上大巨蛋國慶晚會復出開唱，「我們在這邊誠摯祝福她一切平安健康」。

被問到之前與江蕙見面時有無聊到病情？蔣萬安提及，最主要就是誠摯邀請江蕙能夠復出在大巨蛋開唱，「我瞭解到她是真的非常喜愛唱歌，而且她真的是真心希望將歌聲帶給所有歌迷、民眾，且是發自內心希望能夠唱歌，繼續喜歡她所熱愛的事情」。

另外，關於江蕙聲明稱讚蔣歌聲很好聽？蔣萬安回說，這實在是過獎了，「我其實歌聲並不好，最主要是歌迷都很喜歡自己喜歡歌手的歌，總是會哼上幾句到KTV都會點唱，所以就是一個誠心。」相信各位歌迷也很期待國慶晚會，看到「二姐」在大巨蛋的復出。

媒體追問，會不會想跟江蕙一起合唱？蔣萬安認為，把江蕙美妙的歌聲帶給所有的歌迷朋友比較重要。至於想聽江蕙的什麼歌曲？蔣萬安直言「很多」，江蕙有非常多首歌曲，所有人都可以朗朗上口，也都很期待，「且未來不止國慶晚會，也許有很多場合都可以繼續聽到她美妙的歌聲」。