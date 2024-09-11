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訪美出席僑宴！蔣萬安引這首詩：我們看同一個月亮　照同一個中華

▲▼台北市長蔣萬安出席新英格蘭地區僑宴。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安出席新英格蘭地區僑宴。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安在波士頓當地時間8日晚間出席新英格蘭地區僑宴，受紐英崙中華公所主席雷國輝及紐英崙中華總會主席余麗瑛等人熱情接待。由於9月17日就是中秋節，蔣萬安也預祝現場僑胞們佳節快樂，並提及自己想起王維的詩「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，「我們看著同一個月亮，照著同一個中華，肩負著同一個文化傳統以及民族傳承」。

蔣萬安表示，這次是他擔任市長之後，第一次安排的訪美行程，而到了紐約後選擇去波士頓，最重要的原因是波士頓為台北市姐妹市，且是在美國姐妹市當中，歷史最悠久而且是非常重要的夥伴之一，因此這次到訪波士頓，除了會拜會波士頓市政府、市議會，也會參訪哈佛大學、MIT，並簽署具體的合作計畫，交換施政議題。

蔣萬安提及，下午從紐約出發一路到波士頓，第一個行程就來跟波士頓僑界見面、交換意見，因為包括波士頓在內的美東地區各地僑胞，即便是在海外打拼，如今事業有成卻依然願意貢獻給故鄉，把過去在海外所累積的智慧和經驗帶回台灣，在此表達最高敬意和最深感謝。

▲▼台北市長蔣萬安出席新英格蘭地區僑宴。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安指出，僑界一直扮演非常重要的角色，早年孫中山在1894年成立興中會時，跟志同道合的青年朋友宣誓要恢復中華建立合眾政府，之後1909年孫中山到波士頓參加波士頓致公堂大會，同年底成立了波士頓同盟分會，而孫中山的三民主義有2個很重要的精神，就是傳承中國以民為本的思想，以及融合美國西方的政治制度，證明「沒有海外僑胞，就沒有國父孫中山，就沒有中華民國。」

蔣萬安提到，這一次來波士頓有很多的原因，除了剛剛談到的台北和波士頓是姊妹市，有很多施政交流合作的項目；另一方面，他個人跟波士頓也有很深的淵源，因為自己2個姊姊過去都在波士頓念書，一位是在BU（波士頓大學），一位在Emerson（愛默生學院），而且他過去在費城念書的時候，常常到波士頓參加活動和會議。

蔣萬安說，今天看到駐波士頓台北辦事處長廖朝宏，非常開心也非常感念，因為廖是他政大外交系的學長，且廖的夫人是他太太石舫亘的同學，也是當時政大的室友，見證了當時他怎麼追石舫亘的過程，所以非常開心能夠在海外見到學長、學姐。

另外，由於下週就是中秋節，蔣萬安也預祝現場所有僑胞們佳節快樂，蔣說，將屆中秋團圓的日子，就會想到唐代詩人王維的「獨在異鄉為異客，每逢佳節倍思親」，大家來自不同的地方，五湖四海，在不同的土地上面立足，看著同一個月亮，照著同一個中華，肩負著同一個文化傳統以及民族傳承，所以誠摯邀請大家今年雙十國慶能回到台灣，一起在台北大巨蛋同祝中華民國生日快樂。

最後，蔣萬安再次感謝中華公所以及中華總會2位主席，以及所有僑界的領袖、代表，還有外交部駐波士頓團隊，在大家大力的協助下，讓北市府此次行程安排一切順利圓滿，相信各項行程一定收穫滿滿，也一定把僑界的意見帶回台北，讓台北不斷的進步，成為國際一流的大都會。

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