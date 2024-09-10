女大生酒駕！警揪「肉體換自由」睡完卻認帳　她慘淪洩慾工具　

▲女大生遭警察性剝削，對方睡完秒不認帳。（圖／翻攝自ThaiRath）



記者王佩翊／編譯

泰國一名女大學生日前因酒駕被逮，然而她到警局後，卻有一名警官將她帶到沒有攝影機的地方，並開口要求她「肉體換滅證」，只要跟警察發生性行為並支付1萬泰銖，就會向上級隱瞞她酒測值超標的事實。然而女大學生陪睡後，卻被警察欺騙，氣得她事後向當地兒童與婦女基金會揭發警察的腐敗行為。

根據thaiger報導，巴吞他尼府一名22歲的女大學生日前向帕維娜兒童與婦女基金會通報了該起事件。她指出，自己8月30日晚間11時左右酒後駕車，但卻不小心撞上了另一輛轎車，隨後被警察帶到警局，而對方則是前往醫院檢查。

在警局時，有一名警察把她帶到一個單獨的房間進行酒測，結果顯示她的酒精濃度明顯超標。她這才承認，自己開車前曾和朋友一起喝酒。隨後該名警察將她帶到一個沒有監視器的地方，並向她提出，只要支付1萬泰銖（約新台幣9519元），就願意幫她掩蓋酒測結果。

該名男警還警告她，如果她不支付這筆「封口費」，將會面臨2萬泰銖（約新台幣19039元）的罰款，同時難逃牢獄之災。女大生害怕不已，隨即同意支付款項。警察要求女大生在2份文件上簽名，然而其中只有一份是真的，另一份是偽造的。事後警察還索要了她的住址與電話號碼，聲稱稍後會來收錢。

女大生說，當她最終支付1萬泰銖（約新台幣9519元）的賄款後，要求警員交出酒測結果的真實文件，卻被對方拒絕。該名警員還將她引誘到一個娛樂場所，逼她喝酒，這才說出最終目的，告知女大生只有她「奉獻肉體」陪睡，他才會交出真正的文件。

受害者驚恐不已，最終在強逼下，與警察發生性關係，但最後還是沒有拿到文件。警察事後甚至吹噓，從來沒有人能從他手中拿回這些文件，還暗示自己過去早就用相同手法得逞多次。

女大生因此情緒崩潰，住院3天。出院後，警察竟還依照女大生的地址，再次找上門，讓她忍無可忍，向基金會求助。

事件曝光後，該警局的局長表示，涉事的警察已在該警局工作超過2年，之前並未有過任何不良紀錄，未來會深入調查事件真相。