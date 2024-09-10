　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女大生酒駕！警揪「肉體換自由」睡完卻認帳　她慘淪洩慾工具　

▲▼女大生酒駕怕被關！警誘「肉體換自由」　睡完秒不認帳。（圖／翻攝自ThaiRath）

▲女大生遭警察性剝削，對方睡完秒不認帳。（圖／翻攝自ThaiRath）

記者王佩翊／編譯

泰國一名女大學生日前因酒駕被逮，然而她到警局後，卻有一名警官將她帶到沒有攝影機的地方，並開口要求她「肉體換滅證」，只要跟警察發生性行為並支付1萬泰銖，就會向上級隱瞞她酒測值超標的事實。然而女大學生陪睡後，卻被警察欺騙，氣得她事後向當地兒童與婦女基金會揭發警察的腐敗行為。

根據thaiger報導，巴吞他尼府一名22歲的女大學生日前向帕維娜兒童與婦女基金會通報了該起事件。她指出，自己8月30日晚間11時左右酒後駕車，但卻不小心撞上了另一輛轎車，隨後被警察帶到警局，而對方則是前往醫院檢查。

在警局時，有一名警察把她帶到一個單獨的房間進行酒測，結果顯示她的酒精濃度明顯超標。她這才承認，自己開車前曾和朋友一起喝酒。隨後該名警察將她帶到一個沒有監視器的地方，並向她提出，只要支付1萬泰銖（約新台幣9519元），就願意幫她掩蓋酒測結果。

該名男警還警告她，如果她不支付這筆「封口費」，將會面臨2萬泰銖（約新台幣19039元）的罰款，同時難逃牢獄之災。女大生害怕不已，隨即同意支付款項。警察要求女大生在2份文件上簽名，然而其中只有一份是真的，另一份是偽造的。事後警察還索要了她的住址與電話號碼，聲稱稍後會來收錢。

女大生說，當她最終支付1萬泰銖（約新台幣9519元）的賄款後，要求警員交出酒測結果的真實文件，卻被對方拒絕。該名警員還將她引誘到一個娛樂場所，逼她喝酒，這才說出最終目的，告知女大生只有她「奉獻肉體」陪睡，他才會交出真正的文件。

受害者驚恐不已，最終在強逼下，與警察發生性關係，但最後還是沒有拿到文件。警察事後甚至吹噓，從來沒有人能從他手中拿回這些文件，還暗示自己過去早就用相同手法得逞多次。

女大生因此情緒崩潰，住院3天。出院後，警察竟還依照女大生的地址，再次找上門，讓她忍無可忍，向基金會求助。

事件曝光後，該警局的局長表示，涉事的警察已在該警局工作超過2年，之前並未有過任何不良紀錄，未來會深入調查事件真相。

ET快訊
全紅嬋戴122萬「勞力士」遭酸奢侈　網挖真相打臉酸民
曝京華城案「關鍵公文」被刪改　許淑華：柯文哲能說不知情？
網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！　簡大軒道歉了
周杰倫認「早知江蕙獨自抗癌」送祝福 　王力宏也發聲！
iPhone 16系列「何時入手最划算？」　業者曝首波降價時
高雄婚紗店整棟燒毀！警副所長買午餐目擊...通報員工逃生
獨／到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果敗訴定讞！　歐盟最高法院宣判：須補繳「4620億台幣」稅金

想當「救火英雄」自導自演縱火　智利前義消被捕

全球首例「全眼移植」！男子術後1年「無免疫排斥」專家振奮

縱火燒死奧運女國手！　恐怖前男友「引火自焚」搶救不治

快訊／樂桃客機誤闖滑行道！　新千歲機場緊急封閉跑道

女大生酒駕！警揪「肉體換自由」睡完卻認帳　她慘淪洩慾工具　

烏克蘭無人機全面入侵！莫斯科3座機場「被迫關閉」　燃毀高層公寓

美國女議員爆「強逼男幕僚」口交！他被迫車上性愛　搞到受傷開刀

性侵13歲繼女6個月！趁妻出門上班　「小13歲嫩夫」伸狼爪

臭蟲藏縫隙！專家警告住飯店「衣服不要放這裡」　最好掛起來

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

花蓮渡溪父子雙亡 母帶小被被認屍淚崩｜20240909 ET午間新聞

蘋果敗訴定讞！　歐盟最高法院宣判：須補繳「4620億台幣」稅金

想當「救火英雄」自導自演縱火　智利前義消被捕

全球首例「全眼移植」！男子術後1年「無免疫排斥」專家振奮

縱火燒死奧運女國手！　恐怖前男友「引火自焚」搶救不治

快訊／樂桃客機誤闖滑行道！　新千歲機場緊急封閉跑道

女大生酒駕！警揪「肉體換自由」睡完卻認帳　她慘淪洩慾工具　

烏克蘭無人機全面入侵！莫斯科3座機場「被迫關閉」　燃毀高層公寓

美國女議員爆「強逼男幕僚」口交！他被迫車上性愛　搞到受傷開刀

性侵13歲繼女6個月！趁妻出門上班　「小13歲嫩夫」伸狼爪

臭蟲藏縫隙！專家警告住飯店「衣服不要放這裡」　最好掛起來

台電中秋送電送愛心！　台北北區營業處「關懷弱勢致贈5萬慰問金」

華碩子公司爆內線！AI產線策略換股海撈360萬　18人遭約談偵訊

3歲女兒突說「在學校被同學打」　張捷呼籲家長：千萬別說沒關係

18家台灣設計品牌亮相巴黎時尚家居設計展　商機逾1200萬美元

統振8月營收2.48億元　年成長28.97%！創27個月以來新高紀錄

大車隊8月合併營收年增8%　面對UBER競爭將有連串活動　

蘋果敗訴定讞！　歐盟最高法院宣判：須補繳「4620億台幣」稅金

Zendaya的LV愛包迷你版！非主打備受關注　老花、特殊收藏色都有

台中火鍋店驚見「老鼠」偷豆皮！她食慾全無喊：不是你鼠就是我活

林威助踏上台北大巨蛋！擔任公益大使指導身障童打棒球

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

i15降4千！日專家建議直上iPhone 16

日政壇美女墜樓死亡！曾因當過酒店妹退選

快訊／英國凱特王妃宣布完成化療療程

姐幫顧孩「看Netflix收320元」　她氣炸怒槓

男每月存3千元到銀行　專家：全虧給通膨

100女囚遭男囚犯性侵　剛果越獄129死

櫻花妹「全身整形」！馬臉→大眼妹對比照曝

日本新米助緩解米荒　價漲民眾卻步

邀72男性侵老婆　翁：誰叫她不玩換妻

威廉撲倒凱特狂親　夏洛特公主表情亮了

摩羯狂襲59死　越南大橋垮掉人車墜河

美眾院無異議通過法案　若中國犯台將「凍結高官資產」

女檢察官打擊犯罪13年　資歷全是假

更多熱門

相關新聞

男邊喝酒邊騎微型電動車　拒酒測挨罰4800+扣車

男邊喝酒邊騎微型電動車　拒酒測挨罰4800+扣車

北市南港警分局警員8月25日21時30分執行巡邏，行經忠孝東路與永吉路口，發現謝姓男子（48歲）邊騎微型電動二輪車邊喝酒，警員上前發現他渾身酒氣，但謝男拒絕酒精檢測，員警依法對其開出新台幣4800元的拒測罰單，並當場移置保管該微型電動二輪車。

戒指「卡陰莖」拔不掉！　出動消防員一刀剪斷

戒指「卡陰莖」拔不掉！　出動消防員一刀剪斷

新畫面！越南橋梁爆巨響坍塌

新畫面！越南橋梁爆巨響坍塌

印尼客機起飛「衝出跑道」撞毀！

印尼客機起飛「衝出跑道」撞毀！

TPBL將對呂政儒開重大事件決策處理委員會

TPBL將對呂政儒開重大事件決策處理委員會

關鍵字：

酒駕泰國警察腐敗勒索女大學生東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

快訊／江蕙證實罹癌化療！　10月開唱喊話市長：我沒忘記約定

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆：iPhone 16根本悲劇

江蕙瞞罹癌9年認了：經歷過生死關頭！

小草正妹上台挺阿北　雞排妹「收到實情」緊急發聲

獨家／競國台灣廠今年底關閉

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

工程師IG自介「酒精補給隊長」　父心碎：在家完全不喝

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面