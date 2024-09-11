　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美英重申致力台海和平　證實伊朗供應俄羅斯飛彈

▲▼美國國務卿布林肯、英國外交大臣拉米啟動「英美戰略對話」，談及如何共同確保台灣海峽和平穩定，以及南海的航行和飛越自由。（圖／路透）

▲美國國務卿布林肯、英國外交大臣拉米啟動「英美戰略對話」，談及如何共同確保台灣海峽和平穩定，以及南海的航行和飛越自由。（圖／路透）

文／中央社

美國國務卿布林肯今天在倫敦與英國外交大臣拉米啟動「英美戰略對話」。布林肯在會後聯合記者會表示，雙方談及如何共同確保台灣海峽和平穩定，及南海的航行和飛越自由。

布林肯（Antony Blinken）強調，維持區域和平穩定及「現狀」，對全球各國至關重要。

布林肯並證實俄羅斯已收到伊朗供應的短程彈道飛彈Fath-360，並有意在「數週內」將這些飛彈投入烏克蘭戰場。

布林肯稱這意味烏克蘭局勢的「戲劇化升級」。這些短程飛彈將顯著提升俄羅斯的行動彈性、範圍和能力，讓俄羅斯可投入更多本國生產、但產量相對有限的長程飛彈，用於對烏克蘭境內目標的長程打擊，同時以短程飛彈打擊距前線較近的目標，而不需為此投入較長程飛彈。Fath-360最大射程約120公里。

8月以來即陸續有歐洲、烏克蘭消息人士向媒體透露，伊朗可能短期內就會向俄羅斯供應彈道飛彈，情資顯示應為Fath-360，且數量可能超過200枚。不過，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）和英國對外情報機關「軍情六處」處長摩爾（Richard Moore）7日在倫敦罕見同台出席公開活動時，未正面證實這項消息。

伊朗之前已向俄羅斯供應攻擊型無人機、訓練俄方人員操作，並在俄羅斯境內建立工廠。布林肯今天說，儘管美方已公開、私下警告伊朗一段時間，切勿向俄羅斯提供飛彈，情資顯示，已有數十名俄方人員在伊朗境內學習操作Fath-360。同時，伊朗尋求在核武和太空領域取得俄方更多協助。

在烏克蘭局勢恐進一步惡化的情況下，布林肯與拉米（David Lammy）今天共同宣布，本週將首度一同訪問基輔，了解烏方需求、策略和對情勢的評估。英美並將對伊朗實施新一波制裁。

對於媒體追問美方究竟何時解除對烏克蘭使用美製武器打擊俄羅斯境內目標的禁令，包括進行長程打擊，布林肯今天未正面回應，僅提到需考慮多項因素，包括烏方能否有效使用相關武器、這麼做是否為有效策略的一環，並強調與拉米一同訪問基輔、與烏方高層當面溝通的重要性。

布林肯提到，伊朗直接支援俄羅斯，中國則是間接支援，但無論是直接或間接援俄，都是在延續衝突、威脅歐洲，而俄羅斯是「歐洲自冷戰結束以來面臨的最大威脅」。

他指出，俄羅斯能夠繼續對烏克蘭的侵略戰爭，主要原因之一是有中國協助強化軍工業，而中國是俄羅斯取得工具機及微電子產品的最大來源。

布林肯提到，有越來越多盟友夥伴意識到，歐洲－大西洋與印度－太平洋的區域安全相互交織影響，並因此進而採取行動，2021年成立的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）是其中一個例子。

有鑑於全球安全情勢日益嚴峻，布林肯說，美方鼓勵北大西洋公約組織（NATO）盟友及夥伴提高防衛支出，並肯定英國有意將防衛支出提升至國內生產毛額（GDP）的2.5%。

ET快訊
快訊／川普辯論會再提台灣！　
中籤僅賺2350元！　投資人爭相賣出浮現踩踏效應
幻象2000昨失事　上週「飛行英姿」曝
快訊／黃子佼被控性侵「泳裝少女」　北檢不起訴
直擊陳柏霖約會庭瑄！　「情侶裝放閃」被拍
13檔ETF本周發錢　00878今豪撒74億最霸氣
快訊／賴清德10：15赴台中童綜合醫院　探視幻象飛官謝沛勳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賀錦麗自稱中產階級　猛轟川普「只會替富人減稅」

川普辯論會再提台灣！　賀錦麗批「他賣晶片給中國」出賣美國

賀錦麗、川普握手了！　總統辯論台上「8年來首見」

經濟學者估：聯準會18日將降息一碼

義大利倡議14歲以下學童禁用手機　教長認同

美英重申致力台海和平　證實伊朗供應俄羅斯飛彈

LIVE／川普、賀錦麗正面交鋒！　首場電視辯論登場

「獨創袋鼠舞」巴黎奧運爆紅！　澳洲女舞者變世界排名第一

美眾院通過法案　強化與台灣、太平洋島國論壇合作

川普、賀錦麗首次交鋒！　辯論前最新民調「2人僅差1％」

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

到女友家戲水變悲劇！裸男滑倒10樓墜落亡　差點砸中嬰兒

開箱實機！iPhone16全系列搶先看　新增側邊按鈕拍照大升級

賀錦麗自稱中產階級　猛轟川普「只會替富人減稅」

川普辯論會再提台灣！　賀錦麗批「他賣晶片給中國」出賣美國

賀錦麗、川普握手了！　總統辯論台上「8年來首見」

經濟學者估：聯準會18日將降息一碼

義大利倡議14歲以下學童禁用手機　教長認同

美英重申致力台海和平　證實伊朗供應俄羅斯飛彈

LIVE／川普、賀錦麗正面交鋒！　首場電視辯論登場

「獨創袋鼠舞」巴黎奧運爆紅！　澳洲女舞者變世界排名第一

美眾院通過法案　強化與台灣、太平洋島國論壇合作

川普、賀錦麗首次交鋒！　辯論前最新民調「2人僅差1％」

換股比例有望調高　新光金爆17萬張量漲逾3%

賀錦麗自稱中產階級　猛轟川普「只會替富人減稅」

川普辯論會再提台灣！　賀錦麗批「他賣晶片給中國」出賣美國

三重祖孫滅門！狠女婿犯後還盜刷岳母卡儲值包養網　遭檢方起訴

貝碧佳颱風周末接近「對台影響曝」　明起低壓籠罩雨變多

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林　新人嗨合照

AI題材加持！台南高鐵特區房市熱　千坪公園首排「佳順大富」宜居優選

響尾蛇隊首度舉辦台灣日　李多慧、林襄率味全龍啦啦隊赴美

中籤僅賺2350元！三商壽2.55萬張現增新股今上市　套現賣壓跌逾3%

中國男足0比7慘案後又輸沙烏地　多1人踢球還被逆轉

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

女大生酒駕！警誘「肉體換自由」　睡完不認帳

美女議員爆「強逼男幕僚」口交

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

達美航空2飛機跑道碰撞！CRJ-900尾部幾乎斷裂

健身網美1個月嗑掉250顆蛋！　超虐食譜曝光

罕見！日本公車長出「毒菇」　照片破千萬人點閱

《哈利波特》電視劇　網紅爆：妙麗恐由黑人出演

「獨創袋鼠舞」巴黎奧運爆紅！　澳洲女舞者變世界排名第一

i15降4千！日專家建議直上iPhone 16

Starlink逾7000顆衛星環繞地球！　馬斯克掌全球2／3現役衛星

中國經濟介入　台灣僅存非洲邦交國態度軟化

鬆綁遠程武器！　拜登：為授權長程飛彈給烏克蘭付出努力

更多熱門

相關新聞

LIVE／川普、賀錦麗「首場電視辯論」登場

LIVE／川普、賀錦麗「首場電視辯論」登場

美國2024總統大選「第2場」電視辯論於美東時間10日晚間9時（台灣11日上午9時）登場，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）與前任總統川普（Donald Trump）首度交鋒。本次辯論由ABC主辦，並於賓州費城舉行。

美眾院通過法案　強化與台灣、太平洋島國論壇合作

美眾院通過法案　強化與台灣、太平洋島國論壇合作

川普、賀錦麗首次交鋒　最新民調2人僅差1％

川普、賀錦麗首次交鋒　最新民調2人僅差1％

美總統辯論將登場　恐是川、賀選前唯一同台

美總統辯論將登場　恐是川、賀選前唯一同台

鬆綁遠程武器！　拜登：為授權長程飛彈給烏克蘭付出努力

鬆綁遠程武器！　拜登：為授權長程飛彈給烏克蘭付出努力

關鍵字：

國際焦點北美要聞美國布林肯英國拉米台海穩定

讀者迴響

熱門新聞

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

快訊／找到人了！　幻象失事飛官晚間10點22分尋獲

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

女大生酒駕！警誘「肉體換自由」　睡完不認帳

美女議員爆「強逼男幕僚」口交

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

338萬人看過來！13檔ETF本周發錢　00878今豪撒74億最霸氣

看完蘋果發表會「想跳槽三星」！過來人點頭了

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面