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台鐵「西小清水溪橋」重建長高85公分　陳世凱：12／28通車

▲▼交通部長陳世凱視察台鐵北迴線西小清水溪橋復建情形。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱視察台鐵北迴線西小清水溪橋復建情形。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

蘇花鐵公路災害不斷，交通部長陳世凱今(10日)前往視察蘇花路廊鐵公路災後復建工作，其中因凱米颱風遭沖毀的台鐵「西小清水溪橋」，將復原重建，梁底提高85公分，陳世凱表示，台鐵西小清水橋預計12月28日前恢復通車，盡早恢復北迴線雙線通車。

交通部長陳世凱今視察蘇花路廊鐵、公路邊坡災後復建，陳世凱表示，0403地震之後餘震不斷，蘇花鐵公路廊邊坡安全更顯重要，告警系統建置需優先施作，包含氣象署、農業部、鐵公路間各告警系統之整合串接，在113年底前，氣象署預計完成至少2處的小型氣象站設置，以利更加完善鐵公路因應氣候變化的預警系統。

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針對台鐵因極端天候災情頻傳，陳世凱表示，將積極強化鐵公路系統之韌性，並就台鐵西小清水溪橋以今年12月28日前恢復通車為目標，要求台鐵公司務必確保工程進度，以儘早讓北迴線恢復雙線雙向通車。

台鐵公司說明，「西小清水溪橋」復原重建，將採用單跨40公尺鋼構桁架橋設計，具備強度高、重量輕的特性外，梁底距離河床也比原橋梁提高85公分，加上河道內不落墩，有助加大通洪斷面，降低橋梁衝擊，提升橋樑安全性的設計理念。

▲▼交通部長陳世凱視察台鐵北迴線崇德段K56+900。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱視察蘇花路廊。（圖／交通部提供）

公路復建部分，蘇花路廊於0403強震、0701強降雨、0724凱米颱風產生災害，造成台9線147k~165k和平~崇德路段受損嚴重，交通部表示，在公路局積極趕工下，已初步提升公路抗災能力，0403震災復建預計可在113年12月底完成改善，0724凱米風災復建預計在114年12月底完成，請公路局在確保用路人行車安全之前提下儘速趕工完成。

陳世凱指出，蘇花路廊經過這幾次新型態的災害型態，公路與鐵路應落實聯合防禦的觀念與持續精進聯合防禦機制，並透過與林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、太魯閣國家公園管理處、花蓮縣政府各單位合作，隨時掌握降雨、河川水位等資訊即時作出應變，預防災害發生，保障用路人及鐵路旅客生命財產安全。

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