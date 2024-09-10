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台鐵今開董事會「票價調漲案退回補資料」　9月底前報行政院無望

▲▼台鐵EMU900型區間車。（圖／台鐵）

▲台鐵票價調整案遭董事會退回補充資料。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(10日)召開董事會，首次審議票價調漲方案，討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%，未料董事會退回票價案修正，要求補充資料，主要是無法說服民眾，將於下次董事會再議，會議傍晚結束，原定9月底票價案報交通部和行政院時程恐無望。

台鐵票價29年未漲，台鐵今(10日)下午召開董事會討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，調整後基本費率分別為每人每公里1.98元、2.05元、2.11元，漲幅依序為35.62%、40.41%、44.52%，董事會歷經4小時會議，其中票價案討論近2小時，不過卻遭董事會退回要求補正資料。

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台鐵公司表示，今日台鐵公司董事會審議「台鐵票價合理化方案」，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、及敏感度分析等，經董事充分討論後，退回營運單位修正，將併下次董事會再議，本次董事會研議過程經董事決議不予公開。

與會人士透露，票價三方案並未進入實質討論，有董事認為內容對民眾說服力不夠，難以說服大眾台鐵調漲票價合理化，因此要求補正相關資料，預計下次董事會恐怕要等10月才能召開，目前尚未通知開會時程。

交通部長陳世凱則表示，經瞭解本案於董事會進行充分討論後，與會董監事認為相關票價調整所涉應研析涵括之資料，須再補充更周延。因此，董事會決議請經理部門參考董監事意見補充後，再儘速召開董事會討論。

陳世凱指出，台鐵票價迄今29年没有調整，確實有討論空間，交通部會予以支持，也尊重公司董事會運作治理，等依程序送到部後會予以協助。
 

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關鍵字：

台鐵票價調漲董事會合理化補充資料

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