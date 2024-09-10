票價與17年前相同　高鐵也「凍不住」：2026年資金缺口達高峰　　

▲高鐵營運成本大增，加上購新車和汰換設備，2026年資金缺口達高峰。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵爭取調漲票價，研擬報酬率3%、4%、5%等3方案，票價漲幅依序35.62%、40.41%、44.52%，高鐵也蠢蠢欲動和觀望，據悉，台鐵調漲票價後，高鐵也可能評估提出票價調整案，對此，高鐵公司表示，高鐵票價與17年前相同，物價指數年增率達25.7%，營運成本大增，加上設備汰換、購新車，2026年資金缺口達高峰。

根據交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年已達調漲門檻，「政府核定基本費率標準」可調至每人每公里4.551元，依照特許公司自訂費率，高鐵北高票價最高可漲到1720元，較現行票價最多可漲230元。

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據了解，高鐵也正密切關注台鐵票價調整案，一旦台鐵過關，高鐵也可能評估票價調整案送董事會。

對此，高鐵公司表示，高鐵費率之訂定與調整，係依據台灣高鐵公司與政府簽定之「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數(GICP)」變動情形，定期檢討政府核定基本費率並對外公告。

高鐵公司指出，台灣高鐵現行票價維持與2007年通車營運時相同，然而17餘年來台灣地區消費者物價指數(CPI)累計年增率已高達25.7%；除物價、電價等維繫高鐵營運的基本成本增加外，期間人事、維修成本以及利息支出均持續上升，台灣高鐵整體的營運成本大幅增加。

台灣高鐵表示，高鐵目前使用的各項系統、設備與列車，建置距今多已超過20年，為維持良好的營運安全及服務水準，確保高鐵永續經營，高鐵公司目前正進行各項更新、汰換之作業規劃，包括自2026年起將陸續引進新世代列車、配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換等大項資本支出，以及旅客服務友善設施的改善等，各項重大專案均與台灣高鐵營運安全與服務品質息息相關，缺一不可，但亦將使高鐵公司資金缺口將達到高峰期。