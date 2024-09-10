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蘇花路廊「邊坡受損嚴重」　陳世凱曝3計畫提升安全

▲▼「2024環法挑戰賽 紐崔萊•日月潭站」開幕典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲交通部長陳世凱出席「2024環法挑戰賽 紐崔萊•日月潭站」宣傳記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

花蓮前（8日）下午發生暴雨，崇德至和仁段鐵公路再度中斷受阻，交通部長陳世凱今指出，該路段邊坡受損嚴重，交通部現在透過3個計畫確保行車安全，並訂定SOP疏運計畫，未來只要有狀況，3小時內要啟動花東輸運計畫。

陳世凱今上午出席觀光署環法自行車賽宣傳記者會，會後受訪被問起蘇花路廊中斷情形，他說，崇德至和仁段因0403地震，加上凱米颱風侵襲，邊坡受損相當嚴重，可能1000多公尺處都有相當多的落石跟土石，專家也說要讓這些落石跟土石稍微穩定可能要比較長時間，交通部現在透過幾個計畫確保行車安全。

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陳世凱指出，第一針對整個邊坡預警系統，在800、900公尺高的上邊坡有土石鬆動時，系統就要提前預警，目前已經完成幾處高風險建置，年底會全面完成；第二針對鐵公路的建置方案，包含新的清水橋持續努力，希望年底能有些成果。

他說，第三，由於該路段的邊坡非常不穩定，儘管工程上會極盡一切努力，但很難跟大自然做對抗，昨天交通部也針對該處鐵公路受天災中斷或受損，訂定整個花東的SOP疏運計畫，未來只要有狀況，在3個小時之內就要啟動花東疏運計畫。

邊坡涉及不同跨部會單位，陳世凱表示，這部分會由氣象署協助天候的管控，提前預警上邊坡狀況，1000公尺高的邊坡是屬於農水署，也有建立防災機制及告警系統，交通部會結合農水署系統，下邊坡的部分則是公路局及台鐵的告警系統，從上中下游結合做一個防災平台。

花蓮觀光的部分，陳世凱表示，這段時間努力讓花蓮的觀光稍有起色，但狀況還是沒有很好，他今天下午前往花蓮聽取業者的心聲，還有更多的加強措施跟作為，協助花蓮跟台東的觀光業者有更多生意可以做。

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