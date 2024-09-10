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高雄大同醫院經營權換手！千名醫護反彈　號召9／26衝市府怒吼

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市立大同醫院經營權變天，引起醫護反彈。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權變天，在今年底高雄醫學大學15年合約到期後，將由長庚醫療法人接手經營，突如其來的變化掀起高醫醫護劇烈反彈。對此，高醫醫療事業企業工會痛批，高雄市府此舉沒有考量千名員工的未來，將號召9月26日前往高雄市政府怒吼，表達他們的不平跟憤怒。

針對大同醫院經營權換手一事，高醫工會發聲表示，2024年是高醫工會不平順的一年，從四月的調調薪案與各位同上凱道敲鍋吶喊，期間又聽聞深耕經營15年的大同醫院在欲取得下一期優先經營權被取消了，而高醫經營團隊並無法知道是什麼原因？要如何改善？也僅能告訴全體員工會再盡最大努力在下個階段公開召標爭取回來，但事與願違。

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工會說，8月最後一個上班日的晚上，高雄市衛生局對外公布消息，大同醫院由高雄長庚醫院取得未來10年的經營權，那一晚多數大同員工失眠了。半夜接到院方電話邀請高醫工會幹部周六下午會談，談的是全體員工的未來與安置計劃，那一晚我們也失眠了。

「在衛生局口中的公平、公正、公開的原則下，14年來年年績優評比的大同醫院成了問題學生，什麽計劃書內容錯字太多，未來公衛醫療服務計劃不符合高雄市府的期待。」工會無奈表示，我們還是不明白輸在哪裡？

▲▼高雄市立大同醫院經營權換手！千名醫護反彈　號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市立大同醫院經營權換手！千名醫護反彈，號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

工會說，正準備接受教學醫院評鑑的大同醫院，剛重整內部硬體、審視完所有工作規範與醫品準則，全員正想迎接九月的預評，就這樣輸了全部都送人，就這樣長庚團隊可以不用花一分毫無縫接軌，高醫僅只能揮揮衣袖帶走願意留任的員工與全員滿腹傷心及不平與憤怒！

「沒有考量一千名員工、一千個家庭的未來，原本平静安定的勞工根益何在？」工會強調，這在號稱重視勞工相益的高雄市是多麼地諷刺。大同醫院原有600多位的會員其工作根益是高醫工會的責任，於是決定將於9月26日上午10點，前往高雄市府門口痛訴不平與憤怒。

對此，高雄長庚醫院回應，在這次高雄市政府衛生局的徵求計畫中，已明顯對於急重症醫療服務有不同的定位與期待，未來的市立大同醫院，將不只是社區醫院，而是比照醫學中心，提供急重症全人照護的醫院。而另一個參與徵選的主要原因，則是考量長庚自己當地病人的需求。

統計高雄長庚與市立鳳山醫院的病人，其中有高達20%以上是來自大同醫院所屬前金區與鄰近五區（苓雅、新興、前鎮、鹽埕、三民），代表相關區域民眾對長庚醫療品質的信賴，因此未來承接後，將可減少眾多病人四處奔波。

高雄長庚也承諾，保障員工的工作權與年資，並提供優於現狀的工資條件，誠摯歡迎所有員工繼續留任，持續為打造新大同與高雄市民的健康共同努力。

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