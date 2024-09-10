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大同醫院經營權換手「醫護大反彈」　高市府：長庚條件優於高醫

▲▼高雄市立大同醫院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲高雄市立大同醫院經營權變天，引起醫護反彈。（圖／翻攝自Google Maps）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權變天，在今年底高雄醫學大學15年合約到期後，將由長庚醫療法人接手經營，突如其來的變化掀起高醫醫護劇烈反彈，號召9月26日前往高雄市政府怒吼。對於經營權換手爭議，高雄市衛生局回應，是為保障市民就醫權益，提升急重症醫療水準，長庚法人條件明顯較優於高醫法人。

針對大同醫院將由高醫改為長庚接手爭議，衛生局表示，經評審長庚法人具體承諾為落實照顧長者及弱勢，自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」，初步估計相較於目前將因此每年短收4至5千萬營收。

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另外，長庚法人承諾引進價值億元以上「達文西手術」尖端醫療及團隊，對比於目前更能有效進一步提升醫療質與量，以上在高醫法人均未具體承諾。

▲▼高雄大同醫院經營權換手！千名醫護反彈，號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄大同醫院經營權換手！千名醫護反彈，號召9／26衝市府怒吼。（圖／記者賴文萱翻攝）

衛生局也表示，「長庚醫療法人」承諾於履約期間（122年）逐步完成「重度級急救責任醫院｣認證，將成為高雄市除4大醫學中心外、第5間重度急救責任醫院，守護在地已進入「超高齡社區」的市民朋友生命。

反觀高醫大法人經營大同醫院於99年至112年長達約13年期間，急診「無」夜間「兒科急診」、「急性腦中風處置｣與「心導管緊急處置」 （24小時心導管處置啟動為113.1.1，急診兒科、急性腦中風處置啟動為112.9.1），103年7月至111年8月共8年期間「無產科新生兒生產服務」、109年至112年COVID-19大流行4年期間無設置「標準負壓隔離病房」等問題，均有違市立醫院照顧婦幼弱勢及急重症緊急醫療之宗旨，以上長庚法人均有具體承諾。

經查市立大同醫院自99年委託高醫大經營起即無設置「標準負壓隔離病房」，另外衛生局表示於109年至112年COVID-19大流行4年期間，大同醫院竟無負壓病房，嚴重影響患者收治能力，直至112年6月在衛生局強力要求之下趕工設置7間，嚴重違反市立醫院核心價值與合約遭受衛生局處分。

衛生局強調，市立醫院之功能不同於財團法人醫院，最重要任務並非追求營益率，而是公衛醫療政策與醫療平權的落實，在持續促進醫療品質的前提下，降低患者負擔、提升所有醫護薪資待遇。

在評選項目中「急救責任醫院」、「特色醫療服務」、「公衛政策推廣」、「照顧高齡與弱勢」等評選項目，長庚法人均獲得多數委員的支持與肯定。衛生局強調市立大同醫院及同仁均為高雄市民重要的醫療資產，依法依規締約後，亦將嚴格要求監督所有市立醫院落實各項公衛醫療任務，包括各項指標需依規定履約，並且監督核實增加員工薪資福利待遇能被重視與保障。

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