高雄長庚將接手經營大同醫院！歡迎員工留任　「3對象」免掛號費

▲高雄長庚將接手經營高雄市立大同醫院。（圖／記者許宥孺攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市立大同醫院委託高雄醫學大學經營管理於今年底合約到期，高雄市衛生局昨宣布，由長庚醫療法人獲第一優先順位。對此，長庚表示，醫療服務合作計畫期間，確保原有病人權益與醫療服務不受影響，另也將提供市立大同醫院70歲以上長者免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者則免除門、急診掛號費及部分負擔。

長庚醫療法人將接手高雄市立大同醫院經營管理，對此，長庚表示，將全力支持市府政策，於醫療服務合作計畫期間，延續並擴大醫療服務規模，確保原有病人權益與醫療服務不受影響。

配合計畫與契約內容，長庚將落實履行各項承諾事項，並依據勞動基準法與招標規定保障現有員工工作權利與工資，竭誠歡迎所有員工繼續留任，持續服務市民。

為落實高雄市推動醫療平權政策及市立醫院照顧弱勢使命，長庚也表示，未來將提供市立大同醫院70歲以上長者免收門、急診掛號費；低收入戶與身心障礙者則免除門、急診掛號費及部分負擔。

▲高雄長庚將接手經營大同醫院，「3對象」免掛號費。（圖／記者賴文萱翻攝）

在醫療服務方面，為了滿足未來當地民眾急重症醫療需求，預估平均每年將增加投入超過約6千萬元之醫事人力及軟硬體支出，依時程逐步建構急性腦中風、急性冠心症(心導管)、緊急外傷、高危險妊娠與新生兒等急重症醫療團隊。

長庚表示，盼在計畫期間內通過「衛福部緊急醫療能力分級評定－【重度級】急救責任醫院」，重新定位並全面提升市立大同醫院急重症收治能力。 同時，將導入達文西手術系統等尖端醫療服務，提升醫療質量與水準。

同時也規劃將連結高雄長庚醫院與市立鳳山醫院的資源網絡，提供醫學中心等級之完整醫療服務與照護品質，並且持續深化與基層醫療之合作，共同推動分級醫療轉診制度，建立完整之跨層級社區照護網絡。

此外，市立大同醫院在高醫大團隊過去15年經營耕耘下，已建構優質全人照護與健康社區，成果獲各界肯定。本法人後續承接本項本計畫，將持續全力支持市府推動健康餘命躍升計畫，並於原經營團隊推動公衛與長照服務的良好基礎下，持續擴大投入與深耕社區，守護在地民眾健康。