陳其邁宣布高雄8區停班停課　市民灌爆臉書：老婆穿比基尼上班

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

凱米颱風強襲，高雄25日狂降驚人雷雨彈，單日雨量已超過莫拉克風災。市長陳其邁宣布，26日那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區等8區停止上班、停止上課，引來大批高雄市民到臉書留言，「那些仁武、楠梓淹的很嚴重的地區怎麼辦？？估計得連夜收拾明天直接上班」。

市府表示，根據水土保持署及中央氣象署資訊，高市那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區列為土石流紅色警戒及大規模崩塌紅色警戒區，且明日山區雨量預測已達停班停課標準，為維護市民安全，上述8行政區明日停班停課。其餘地區照常上班、照常上課。

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網友看完紛紛留言，「再給你一次機會好好想想喔」、「我懂了！明天上班是給各位去監理站換車牌的」、「淹水+停電，很多人根本沒辦法好好處理災損，明天除了考慮颱風雨量風力土石流，更應該考慮災後的修復，給災民一些時間」、「仁武雖然退很快但也淹進去了，大社更慘，剛又回去協助處理，淹進去40公分」、「整個仁武80%都在水裡」、「還在停電餒，還沒退水餒」、「不用給時間整理環境泥土跟修車嗎？都泡水了」、「不知道留言市長辛苦了是在辛苦什麼！整個大淹水！車全滅頂！家裡浸水！明天不用整理？！還是全高雄市的市民都有錢請居家清潔？」「Ok，我先去水裡把車撈出來」、「市長英明，對了明天有交通船能搭嗎」、「我老婆明天會穿比基尼去幼兒園上班」。

但也有人說，「市長與市府團隊辛苦了」、「放假也罵，不放假也罵，真是的」、「全高雄因為你而不用賺錢了？不用養家糊口了？」「跟你老闆請假一天，就可以清洗了」、「颱風假等同扣一天休假，這你不知道嗎？有需要就再請休假就好了」、「只想要放假不要鬧了，再放下去就五天了；一個城市的機能都要垮了，不要只想當米蟲好嗎？藍白網軍」。

▼網友留言如下。（圖／翻攝陳其邁臉書）

