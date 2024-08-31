白色巨塔經營權之爭！高市大同醫院「長庚優先議約」　高醫：遺憾

▲高雄市立大同醫院,大同醫院 。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市立大同醫院將由誰接手經營？現在終於拍板定案，高雄市衛生局發布新聞稿表示，將由「高雄長庚醫院」以較優條件取得第一議約順位，目前負責經營的高醫發表聲明強調「深感遺憾」。

高雄市政府衛生局在30日晚間7點發出新聞稿表示，市立大同醫院由「長庚醫療法人」以較優條件取得第一議約順位，原本委託高雄醫學大學經營團隊的合約在今年底到期，所以在20日完成專家審議評選程序，最後是由高雄長庚醫院獲得第一優先順位。

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衛生局認為，長庚醫療法人所提經營計畫中，並具體承諾照顧長者與弱勢、改善醫護待遇、強化「重度級急救責任醫院」認證與「尖端醫療」量能，且因有較佳履約能力等，獲評審委員重視。另外為落實照顧長者及弱勢，長庚承諾高雄市立大同醫院自114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」。

同時為改善醫護待遇，長庚承諾「薪資待遇將優於現有水準」，並保障現有員工的工作權、資歷存續累計，不受影響。另外在2033年完成高雄市轄內除4大醫學(準)中心之外的第1家「重度級急救責任醫院」認證，儘速擴增並逐步強化「急重症醫療」量能。另外長庚醫療法人為亞洲三大、國內唯一「達文西手術」示範教學醫院，承諾儘速導入該項高端醫療技術，致力於一併提升「尖端醫療專業之質與量」。

衛生局強調，高雄長庚醫院因爲過往醫療管理與公辦民營履約紀錄明顯較優，具有較佳之履約能力與承諾而受到評選委員重視，而所屬市立醫院的人才都是市府重要的資產，本次議約順位優先之高雄長庚團隊，承諾保障既有員工的工作權、資歷與薪資待遇。

對此，大同醫院目前負責經營的高醫大團隊在31日發表聲明，強調對此「深感遺憾」，並且回顧14年的光輝歷史，由衷感到驕傲，從2010年接手，一開始的貨櫃醫療到14年後有了驚人蛻變，完成歷史任務！守護市民健康是高醫永遠的責任與信念，無論何時何地，，高醫團隊將繼續以「視病猶親」的精神，持續為民眾提供優質的健康照護。