高市立大同醫院經營換人　高市衛生局宣布長庚醫院接手

▲高雄市立大同醫院。（圖／記者許宥孺攝）



文／中央社

高雄市立大同醫院委託高醫經營15年，合約將於今年底到期，高市衛生局今天宣布，新標案由長庚獲第1優先順位，團隊承諾保障既有員工工作權、資歷與薪資待遇。

衛生局今天發布新聞稿表示，高雄醫學大學經營大同醫院合約將於今年底到期，衛生局依法另啟標案公開徵選後續醫療合作團隊，有高醫大及長庚醫療法人參與競標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，大同醫院遴選新經營團隊案，20日已完成專家審議評選程序；長庚醫療法人所提經營計畫中，並具體承諾照顧長者與弱勢、改善醫護待遇、強化「重度級急救責任醫院」認證與「尖端醫療」量能，且因有較佳履約能力等，獲評審委員重視。

衛生局新聞稿指出，長庚提出的計畫有多項較優特點，包括除原有的減免外，為落實照顧長者及弱勢，長庚承諾高雄市立大同醫院自民國114年起針對70歲以上長者就醫「免收門、急診掛號費」；低收入戶與身心障礙者於門、急診就醫則「全免掛號費及部分負擔」。

為改善醫護待遇，長庚承諾管理營運市立大同醫院後，薪資待遇將優於現有水準，並保障現有員工工作權，累積資歷不受影響。

長庚也承諾計劃於122年完成高雄市轄內除4大醫學（準）中心之外的第1家「重度級急救責任醫院」認證，儘速擴增並逐步強化「急重症醫療」量能。

此外，自114年起長庚醫療法人給付市府的權利金條件明顯較優，且承諾配合積極推動公衛政策、深耕在地社區服務、建構完善社區照護網絡以「提升健康餘命」提出具體計畫。

衛生局指出，長庚醫療法人為亞洲3大、國內唯一「達文西手術」示範教學醫院，承諾儘速導入這項高端醫療技術。此外，高雄長庚醫院也因過往醫療管理與公辦民營履約紀錄明顯較優，具有較佳的履約能力與承諾而受到評選委員重視。

大同醫院內部傳聞高醫大無法再取得經營權已久，不少醫護擔心工作權受影響。衛生局強調，所屬市立醫院的人才都是市府重要資產，這次議約順位優先的高雄長庚團隊，承諾保障既有員工的工作權、資歷與薪資待遇。