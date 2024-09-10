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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢要自查洩密！黃國昌：毫無期待　邢泰釗「痛心疾首」半年痛完沒？

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，但從8月30日檢廉搜索當天至今各方消息滿天飛，包括週刊、電子媒體報導指「沈慶京1500」消息，引發外界質疑北檢洩密，因此台北地檢署9日主動分他字案偵辦。民眾黨立委黃國昌10日表示，北檢要自己查自己嗎？他曾針對北檢洩密一事質詢檢察總長邢泰釗，對方稱「痛心疾首」，現在痛完了嗎？

▲▼民眾黨立委開會後 黃國昌 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委黃國昌開會後受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團10日上午9時在黨團辦公室開會討論新會期預算，被問到北檢主動列他字案偵查洩密，是否還相信檢調？黃國昌受訪時回應，對於台北地檢署9日說要查洩密一事，自己在直播時講得非常清楚，做做動作、打假球，毫無期待可能性。

黃國昌提及，今天非常明確，連外面在隨便亂放話的人，都已經明確的講消息來源是北檢，北檢要自己查自己嗎？「請容我提醒，針對偵查不公開、北檢洩密的這件事，我在上會期司法法制委員會已公開提出質詢，當初檢察總長邢泰釗說『痛心疾首』，請教邢泰釗『痛心疾首』痛完了嗎？痛了6個月，有什麼結果出來？」

黃國昌指出，當時邢泰釗回函說，要發交給台灣高等檢察署立案調查，「請問目前台灣高等檢察署查到什麼地方？給社會大眾一個清楚的說明跟交代，否則的話，我看邢泰釗是把整件事全部都忘了，還是在國會裡面說『痛心疾首』，事實上是若無其事、毫無作為？」

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