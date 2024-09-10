週刊爆前台北市長也收錢！　黃大洲妻發聲了

▲週刊爆料，沈慶京有京華城案「論功行賞」帳冊，名單驚見前台北市長黃大洲。（圖／CTWANT提供）

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前台北市長黃大洲妻子林文英10日表示，黃大洲夫妻不可能如外傳拿了威京集團主席沈慶京新台幣200萬元，「我們從來不拿這些亂七八糟的錢」。

京華城改建840%容積案風波延燒，外傳從威京集團查扣的帳冊中，共編列公關費用二次，第一次達新台幣1.8億元，第二次更高達2.5億元，媒體更直指這是沈慶京列冊「論功行賞」的名單，例如黃大洲支領了200萬元、京華城董事長陳玉坤200萬元、威京集團協理宋堃仁450萬元、威京集團聯絡人兼法務經理陳俊源200萬元等形同「肉粽」的一大串名冊，但發放時間尚需進一步釐清。

據了解，1987年7月時，沈慶京以13億元標得當時仍是唐榮鐵工廠土地的京華城現址，一心想蓋購物天堂京華城，甚至婉拒由當時一方之霸陳由豪主導的東帝士集團加價2億元收購要求。然而，1988年北市爆發「榮星花園」開發弊案，此案包含當時的民主進步黨台北市議員周伯倫與中國國民黨台北市議員陳俊源在內的多位政界與商界名人中箭落馬，更釀成社會反商情結高漲，導致當時剛走馬上任的台北市長吳伯雄對民間投資案動輒得咎，京華城開發案也隨之拖延。

知情人士表示，在當時風聲鶴唳的北市府中，黃大洲是少數理性呼籲繼續與民間合作的官員，也因此沈慶京一直感念在心，一直與黃大洲維持友好關係，比方2019年京華城結束營業熄燈儀式上，沈慶京發表感性言論時，黃大洲便在一旁拍肩鼓勵，甚至二人也遭傳出同賞豪宅「陶朱隱園」，但未獲證實。

對此，黃大洲原不願回應相關問題，後由夫人林文英出面闢謠，稱從未收這200萬「我們從來不拿這些亂七八糟的錢」。

※CTWANT提醒您：未經有罪判決確定者，皆應推定為無罪。

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