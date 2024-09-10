2年狂吃12次霸王餐「連鎖店百貨全遭殃」　無賴女正面曝光

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓女子（27歲）2年多前開始，陸續在台南、高雄等地的百貨公司、連鎖餐廳吃了12次「霸王餐」，其中10次已被法院輕判罰金，但洪女不繳罰金反而入監服刑，今年8月洪女又兩度跑到百貨公司連鎖店大吃大喝，結帳時雙手一攤說沒錢，被店家報警送辦。檢察官針對其中一案，除了依詐欺罪將她起訴，也具體向法院求刑6個月以上，盼能將她送進監獄吃「免費牢飯」。而洪女的面貌也曝光，高雄餐飲業要多提高警覺。

▲洪姓女子12次吃霸王餐被帶回警局。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方指出，洪女是今年8月1日晚間7時許，到大遠百日式餐廳大戶屋用餐，一口氣點了豬肉鍋定食、豬排蛋蓋飯、蕎麵湯麵、抹茶冰淇淋、紅豆湯圓等洋洋灑灑10道菜，一個人就消費1469元，洪女大吃大喝後，雙手一攤喊「沒錢」，店家只好報警處理，警方訊後依詐欺罪嫌將洪女移送法辦。

▲洪姓女子在泰國餐廳吃霸王餐不付錢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢方偵辦時，發現洪女近2年吃霸王餐前科累累，2022年2月間，洪女在台南連鎖壽司店用餐，消費840元稱忘了帶錢，店家報警後，洪女被帶回警局，隔天從台南地檢署出來，又到台南某五星級飯店吃了4884元，一樣說沒錢，又被移送法辦，最後台南地院以詐欺罪判拘役50天，得易科罰金。

但洪女還是不付錢，去牢裡蹲了50天後出獄，再度又四處吃「霸王餐」，2年多來她吃遍高雄各大百貨和多家知名連鎖餐廳，每次都是吃完飯不付錢被店家報警送辦，而法官針對其中10案，依詐欺罪判拘役40天至50天，或判罰1萬至2萬5千元不等的罰金，洪女也都選擇不繳罰金，寧可入獄吃牢飯1天折抵1000元。

洪女8月1日又吃霸王餐被移送法辦，雄檢偵辦後，認為洪女已有多次吃霸王餐被判刑紀錄，卻都學不到教訓，再度依詐欺罪嫌將她起訴，並具體求刑6月以上。

事實上，洪女共有12次吃霸王餐的紀錄，已被判決的有十次，一案遭起訴，而她今年8月29日又跑到百貨的泰國餐廳吃了2000多元，一樣是不付錢，仍由檢警偵辦中。