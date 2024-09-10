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「i15狂降4千」日專家建議別買！　iPhone 16關鍵升級：買到賺到

▲▼蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

蘋果（Apple）秋季發表會10日發布全新「iPhone 16」系列，同時宣布對舊款iPhone 15機型降價調整。根據日本售價，此次降幅顯著，iPhone 15系列降價1萬2000至1萬5000日圓（約新台幣2693至3367元）。然而專家仍然大讚此次「iPhone 16」系列，並列出優點，推薦消費者可以直接升級新款。

根據CNET Japan報導，蘋果發布全新iPhone 16系列後，也宣布對上一個系列降價，其中iPhone 15統一降價1萬2000日圓（台灣降價 4000 元），iPhone 15 Plus則統一降價1萬5000日圓（台灣降價 3000 元）。不過值得注意的是，iPhone 15與iPhone 16價格僅差距1萬2000日圓（約新台幣2693元），但新系列的機型規格卻有明顯提升。

iPhone 15系列的最大亮點是全機型首次使用Type-C接口，而專家直言，這一次的iPhone 16系列則可以感受到，蘋果將更多的改進與升級集中在iPhone 16，而非iPhone 16 Pro系列。

例如，iPhone 16搭載了全新的A18處理器，相較於iPhone 15的A16 Bionic，這次的進步橫跨了2個世代，處理效能提升30%，電池功能也改善了30%。在此之前，A17 Pro僅限於Pro系列，但這次的iPhone 16的處理器也有明顯升級。

此外，iPhone 16是非Pro系列中，首次支援生成式AI技術「Apple Intelligence」的機型。它能將語音轉換成文字，甚至在通話時錄音，並總結對話內容。Siri也將進一步升級，具備理解文脈的能力，可以更自然地與使用者對話，並能執行同時橫跨多個App的複雜任務。

在攝影功能方面，iPhone 16首次配備了4800萬畫素感測器，大幅提升2 倍光學變焦的畫質，同時還新增了專屬按鍵，在拍照時能更加順暢的使用這些功能。

相較於以往，此次iPhone 16就有明顯升級，且與iPhone 15系列僅1萬2000日圓（約新台幣2693元）的價差，因此日本專家認為，如果是習慣長期使用同一台手機的消費者，直接選擇處理器與其他功能有明顯提升的iPhone 16才是「買到賺到」，否則為了省小錢反而更虧。

 
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