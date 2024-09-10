iPhone 16 Pro實機「沙漠金更美了」　Tim哥見1亮點驚喊：我要換

▲Tim哥覺得實機顏色更美。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活日常）

記者周亭瑋／綜合報導

「3C達人」Tim哥受邀前往蘋果發表會現場，他也在YouTube頻道火速分享直擊影片，包括iPhone 16 Pro的外觀、升級功能等；其中，相機功能新增了「5倍變焦」令他格外心動，不禁興奮直呼「我可以換iPhone 16 Pro了！」

Tim哥在「3cTim哥生活日常」發表影片，片中他簡單介紹了iPhone 16 Pro，在螢幕方面，Pro為6.3吋、Pro Max為6.9吋，跟前一代相比，機體有變大一點，而邊框有變窄、底部變薄，重點是還更新了拍照按鈕，「觸感蠻特別，像玻璃，輕按就可以調焦距，稍微大力一點按就可以直接拍照。」

▲5倍變焦讓他非常心動。（圖／翻攝自YouTube／3cTim哥生活日常）

值得一提的是，前一代的相機功能僅3倍變焦；不過，iPhone 16 Pro的相機功能增加了5倍變焦，這讓Tim哥忍不住高喊，「我可以換iPhone 16 Pro了！」

片中也提到，16 Pro有4個麥克風，可支援120fps錄影和收音，而且拍照前後都可調色，「它是用AI的方式去計算你的背景、人物、顏色，然後個別去調整它。」

Tim哥團隊更同時拿iPhone 15 Pro和iPhone 16 Pro做比較，發現後者重量較輕一點，雖然有變長一點，但手握感是好的；外觀顏色部分，iPhone 16 Pro和Pro Max共有黑、白、原色和沙漠色四種選擇，他觀察後表示，「這次的黑比前一代更深；白色是乳白色的感覺，配上邊框超級好看；鈦金屬則一樣；沙漠金是好看的金色，跟網路上傳出來的完全不一樣，有點粉金感，但邊框又是金屬。」