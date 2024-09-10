熬夜看蘋果發表會！果粉2原因嘆「iPhone 16根本悲劇」：超沒誠意

▲蘋果推出iPhone 16系列新機。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

蘋果秋季發表會於10日凌晨正式登場，登場新品包含外界矚目的iPhone 16系列、Apple Watch與AirPods，其最大特色就是「蘋果AI」（Apple Intelligence）功能，就有網友直呼iPhone 16根本是悲劇，不僅顏色很醜，新功能也不吸引人，「是不是變不出花樣了？」

有網友在PTT發文，「蘋果是不是變不出花樣了？」iPhone 16根本是悲劇，顏色超級醜又沒啥新功能，最大的創新似乎只有鏡頭排列以及新顏色，但他認為新色「醜到爆」，Pro系列就是變大變重，螢幕大一點點。

此外，Apple Watch也沒有創新，之前走向VR領域，但現在卻變成「笑話高價產物」，質疑蘋果是不是變不出新花樣，自己長期直支持蘋果，「本肥也果粉蘋果全家桶，但今年真的沒誠意啊，當初iPhone 10代就做出大幅更改，這次手錶10周年卻...呵呵。」

▲iPhone 16系列。（圖／翻攝自蘋果官網）



貼文曝光，掀起網友討論，「問就是等17」、「為啥120hz不給？最起碼90hz吧」、「自信點，拿掉是不是跟問號」、「最多人想要的就越不能給」、「手機近年就都是擠牙膏拉硬體性能而已呀」、「討論度跟去年真的差很多」、「蘋果已經很久拿不出讓人驚豔的新東西了」、「近年的看點只有M系列晶片，但也開始擠牙膏了」、「動態島以為會優化，結果還是個大型障礙物」。

不過也有網友指出，「散熱不是一項創新嗎」、「今年還有AI啊」、「我覺得綠色和藍色不錯看啊，但是軟硬體和新功能就是沒有什麼令人驚奇的部分」、「笑死，每年都相同的文跟推文，結果每年都賣爆」、「每年都沒創意每年都賣贏別人，這樣怎麼需要改變？」

蘋果產品行銷資深副總裁Kaiann Drance就指出，iPhone 16改善了散熱設計，包括底部散熱結構採用「100%再生鋁金屬」，加上玻璃機背經過最佳化處理，讓散熱效果更出色，相較於前一代，預估能夠提升20%的持續效能。