iPhone 16「沒有1技術」他嘆擠牙膏！　網虧：信仰值不夠

▲iPhone 16新機。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

蘋果2024秋季發表會於台灣時間10日凌晨1時登場，吸引200萬人在線觀看直播。iPhone 16系列亮相後，在網路上掀起討論，不過就有網友直呼，都快要2025年了，想不到「iPhone 16還沒有120Hz」。貼文曝光後，就有果粉直言，恐怕要多年換一次手機才會升級有感。

iPhone 16系列亮相後，就有網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，想不到都已經快要2025年了，結果「iPhone 16還沒有120Hz，牙膏繼續擠」。

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貼文一出，底下網友紛紛表示，「果粉信仰無價，會在意擠牙膏這種事，代表你信仰值不夠」、「120Hz早已是標準了，這代居然還是沒有全系列120Hz，真的是出乎意料的無言」、「的確很掉漆啊，但信仰無價，手機用的人開心就好」、「Pro有，可惜你乞丐買不起」、「其實一般人用也感覺不出來」。

其中則有網友認為，「iPhone沒有隔個幾代才換手機，都沒什麼改變的感覺，所以我都5年才換一次手機」、「5年換一次會比較有感」。

iPhone 16全系列均搭載相機控制和動作按鈕，在螢幕方面，若熱愛追劇、玩遊戲，Pro系列仍是更好的選擇，且續航力也更出色。另外，Pro系列有ProMotion 技術，支援最高達120Hz自動適應更新頻率。