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高雄驚傳擄人！200萬債務糾紛談不攏　男子遭押進後車廂帶走

記者賴文萱／高雄報導

高雄警方昨（8）日凌晨接獲民眾報案，指稱「某停車場內有爭吵聲，隨後有1名男子遭多人徒手強拉上車帶走」，員警獲報後迅速運用各項科技偵查方式沿線追緝，案發後13小時內將男子安全救下。初步了解，雙方是因200萬債務糾紛導致，警方當場查獲主嫌及1名共犯到案，移送高雄地檢署偵辦並建請檢察官向法院聲請羈押。

▲▼高雄驚傳擄人！200萬債務糾紛談不攏，男子遭押進後車廂帶走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲200萬債務糾紛談不攏，高雄男遭押進後車廂帶走。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起糾紛發生在8日01時30分許，被害人26歲羅姓男子與21歲黃姓男子、24歲蘇姓男子等人，有約新台幣200萬元的債務糾紛，約在停車場談判，未料因談判失敗，羅男就遭強行拉上車帶走。

鼓山分局獲報後隨即集結警力，並聯合刑警大隊成立專案小組循線追緝。偵辦過程中，查緝人員透過大量調閱監視器等各種科技偵查方式持續追蹤，初步鎖定2部涉案車輛及3名男子。

▲▼高雄驚傳擄人！200萬債務糾紛談不攏，男子遭押進後車廂帶走。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方在案發後13小時內將男子安全救下，並當場查獲主嫌及1名共犯到案。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨天14時許，警方在屏東縣萬丹鄉南北路上，攔獲其中1部涉案車輛，逮捕1名主嫌及1名共犯，並安全救出被害男子羅男，初步查看被害人手腳及身體多處擦挫傷，經送醫治療後無大礙。

全案將主嫌黃男及共犯蘇男依妨害自由、傷害、妨害秩序、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並建請檢察官向法院聲請羈押，將持續循線追查其他在逃共犯。

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高雄爆街頭擄人！　男子遭押進後車廂帶走

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