不滿男友母親阻止交往！長髮女肉店「刺死她」　警當場逮捕

▲天津女子不滿男友母親阻止交往，持刀將其捅殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

天津市津南區一女子近日在某牛羊肉店內被人捅傷。天津市公安局津南分局9月9日通報稱，傷者經搶救無效死亡，嫌疑人被刑事拘留。事發店鋪老闆表示，死者46歲，是自己妻子。網傳消息稱，夫妻倆的兒子與一名女子談戀愛，死者不同意，被女方捅傷。

據《九派新聞》報導，近日，網傳影片顯示，天津市津南區小站鎮一店鋪的老闆娘被一女子用刀捅傷，送院不治。現場照片顯示，兇手一頭長髮，看起來相當文弱。

9月9日，天津市公安局津南分局發布通報稱，一女子因感情糾葛捅傷一男子母親，傷者經搶救無效死亡，目前嫌疑人已被抓獲。

通報稱，9月8日11時30分許，津南區發生一起刑事案件。經查，朱某某（女，35歲）因與一男子存在感情糾葛，在該男子父母經營店鋪與男子母親發生口角，後持水果刀將其捅傷。接報警後，公安機關迅速趕到現場處置，將朱某某當場抓獲。傷者經送醫搶救無效死亡。目前，朱某某已被公安機關依法刑事拘留，案件正在偵辦中。

另據《大皖新聞》報導，影片顯示，事發店鋪外停著警車和寫有「天津急救」字樣的120救護車，多人將一人抬進救護車內。

轄區警方表示，犯罪嫌疑人被警方當場控制，屬於刑事案件，目前案件正在進一步辦理。