代表馬英九挺柯文哲　蕭旭岑喊藍白團結：保持沈默下個就輪到你

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨昨晚號召民眾集結於立法院外舉辦晚會，聲援因涉入京華城弊案遭羈押的民眾黨主席柯文哲，馬英九基金會執行長蕭旭岑也到場聲援，引發關注。蕭旭岑今（9日）出面回應，今天柯文哲遇到這樣的情況，在無罪推定的原則下，他們身為在野黨的朋友，應該要伸出援手，站出來幫柯講話，他覺得這是一個基本的道義，，「如果你現在保持沈默，不願站出來，下個可能就輪到你！」

蕭旭岑透露，這次是民眾黨秘書長周榆修打電話邀請他，他跟馬英九討論後，便同意出席，他昨晚的出席與談話內容，馬英九完全知情也同意。蕭旭岑強調，馬英九一向堅持法律人的精神，「該怎麼做就怎麼做」，但偵查過程中出現違反人權的疑慮，於是絕對站出來，捍衛被踐踏的司法體系。

就2024總統選戰期間，「藍白合」六點協議過後，民眾黨似乎對馬辦頗有微詞？蕭旭岑說，「我們不是很在意」，而是重視國家方向和大局，國民黨和民眾黨在今年總統大選獲得6成反對抗中保台、反對繼續國家走向危險的道路，應該要堅持；而柯文哲在無罪推定原則下，身為在野黨應該伸出援手站出來幫他講話，這是基本道義。

蕭旭岑重申，他們就事論事，馬英九一向非常支持，法律人該怎麼做就怎麼做；雖然柯文哲當台北市長時期有那樣的過程，但他們今天重視的是，為什麼偵查過程中有違反偵查不公開的情況及種種違反人權的疑慮？他們是為了這點站出來，為的是被政治力踐踏的司法體系，以及開始對司法體系產生懷疑的民眾。

至於北市議員鍾小平、游淑慧等人仍頻頻質疑柯文哲，是否黨內看法分歧？蕭旭岑說，國民黨主席朱立倫已經在中常會致詞送暖，這是黨的基本態度，個別的黨內同仁基於各別問政需求，所以有自己的作法，但最重要的是大局。

蕭旭岑呼籲，雖然他們的政治理念不相同，但國民黨和民眾黨，甚至無黨與中間選民，應該一起站出來反對民進黨侵害人權、違反偵查不公開、違法濫權等行徑，這是「綠色恐怖」、「如果你不站出來，下一個可能就輪到你。」任何一個對台灣民主自由還有信仰的人都應該站出來，所以他昨晚選擇站出來。

