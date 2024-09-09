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柯文哲USB「1500沈慶京」外洩惹議　北檢主動分案自清

▲▼捲入京華城弊案的前台北市長柯文哲、副市長彭振聲在經過多日的偵訊後，柯文哲無保請回，彭振聲則遭到收押。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲、陳佩琪夫妻因京華城案遭搜索約談後，偵辦內容頻遭揭露，北檢被指違反偵查不公開。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城圖利案，傳出查扣柯文哲隨身碟中記事本，標註「2022.11/1小沈1500沈慶京」等文字，北檢一開始表示「無法證實，不予評論」，在於輿論延燒一個周末後，北檢9日主動分他字案調查有無相關人員涉及不法，並請外界勿無端揣測，給予檢察官純淨辦案空間。

北檢發布新聞稿表示：針對近日有某平面媒體及某電子媒體對柯姓被告涉犯貪污治罪條例案件有關金流之報導內容，引起外界質疑本署有違反偵查不公開之情事，本署特此重申絕無洩漏任何偵查內容予特定媒體，亦無假藉媒體放話或圖利特定媒體之情事。為釐清外界疑慮，本署已於今（9）日主動分他字案調查有無相關人員涉及不法，請外界勿無端揣測，並給予檢察官純淨辦案空間。

台北地檢署8月30日指揮廉政署搜索約談柯文哲、陳佩琪夫妻後，屢有媒體披露相關偵辦行動，包括柯文哲疑似不在家，檢察官本要離開柯宅，後又驅車趕回，8月31日，檢察官以涉嫌違背職務收賄、圖利等罪嫌，向法院聲請羈押柯文哲，當晚就媒體揭露檢方聲押事證包括柯文哲有數百萬元不明財產，陳佩琪也利用ATM存入大量現金。

9月6日，台北地院第2次開庭審理，以涉嫌圖利罪嫌重大，將柯文哲收押禁見，雖然裁定並未提及柯文哲涉犯收賄的嫌疑程度，但周刊與電子媒體同時爆料，指檢方在柯文哲住處查扣到關鍵USB隨身碟的檔案中，存有「2022/11/1小沈1500沈慶京」等字樣，直指日期與京華城獲840%容積率建照時間點相近，而「1500」是柯文哲收賄「1500萬元」的鐵證。

▲▼民眾黨主席柯文哲預錄影片。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲在遭羈押前預錄影片，表示台灣社會最嚴重問題，就是司法程序缺乏正義。（資料照／民眾黨提供）

北檢在搜索聲押柯文哲期間，2度聲明澄清，「本案執行搜索過程，均遵守正當法律程序，依法向法院聲請搜索票獲准後執行，並嚴守《偵查不公開作業辦法》相關規定，絕無踰越偵查必要範圍情事。」「關於本案金流之報導，係媒體自行撰寫，該媒體報導前未曾向本署查證，本署亦未洩漏任何偵查內容，對於上述媒體之報導，不予置評。」

但民眾黨仍多次公開質疑北檢違反偵查不公開原則，國民黨籍民意代表也質疑「天下第一檢已經快被認為天下第一大嘴巴」，另有媒體人不滿偵查消息不斷被以獨家方式報導，讓整個司法案情，變成不再是單純的司法歸司法，因此告發北檢涉嫌違法搜索、洩漏國防以外秘密等罪。

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