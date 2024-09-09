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巴西禁用X平台「違者重罰30萬」　民眾憤怒上街討言論自由

▲▼巴西禁用X引發民眾抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴西禁用X引發民眾抗議。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

巴西最高法院以防範假消息氾濫為由，禁止民眾在境內使用社群媒體X，違者將被罰款5萬雷亞爾（約新台幣30萬元）。法院的這項決定引發了民眾不滿，數千人更在當地7日走上街頭示威遊行，矢言爭取言論自由。

據CNN報導，巴西大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）此前曾下令美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X封鎖多個散播謠言的帳號，但X卻一直堅拒不從。8月30日，莫瑞斯下令在境內全面封鎖X，而馬斯克則高舉言論自由的大旗，指控莫瑞斯是「扮成法官的獨裁者」。

▲▼巴西禁用X引發民眾抗議。（圖／達志影像／美聯社）

▲有示威者舉標語感謝馬斯克捍衛言論自由。（圖／達志影像／美聯社）

路透社此前指出，在巴西2億人口中，有至少10%民眾是X平台的用戶。當地9月7日，成千上萬的示威者趁著國家獨立紀念日這天，身穿巴西國旗顏色的黃綠服飾，湧向聖保羅的保利斯塔大道（Paulista Avenue）抗議政府禁止民眾使用X。

這些示威者手持橫幅和標語感謝馬斯克捍衛言論自由，高喊「感謝你保護我們的自由」，同時還有不少人無視禁令，使用VPN繼續在X平台上活動，號召更多民眾參與抗議。抗議民眾表示，「這項完全不合理的裁決100%是出於政治考量，真的很令人遺憾。」

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