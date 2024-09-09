男曠工多日　警破門驚見他遭女友「大卸15塊」！4歲兒全程目睹

▲男子連日未到公司上班，被發現遭人大卸8塊棄屍調查揭露他遭女友殺害後使用電鋸肢解 。（圖／WTVY News4）

圖文／CTWANT

美國阿拉巴馬州發生一名男子慘遭人肢解的兇殺案，這名41歲的男子古茲曼（Benito Morales Guzman）因為未到班，老闆於是報警，當原警方到男子住家調查，卻發現男子慘被人大卸8塊，屋內還散發陣陣惡臭，而行兇者竟是男子的女友，且犯案當天年僅4歲的兒子恐怕就在現場，目睹整個過程。

▲洛佩茲被捕前正準備逃往墨西哥 。（圖／WTVY News4）

根據People.com報導，古茲曼由於多日未到公司上班被老闆通報失蹤，警方8月27日前往他和26歲女友洛佩茲（Joselina Elizabeth Lopez）位於斯洛克伯（Slocomb）的住家，卻聞到一輛裝滿垃圾的轎車上有強烈的腐臭味。

警方隨後在車上找到據信是古茲曼的遺體，已被肢解成多塊，還找到沾有人肉的電鋸，並在屋內發現一把槍，彈匣裡的6發子彈已射出5發，警方還在古茲曼的遺體取出兩枚。

洛佩茲和患有自閉症的4歲孩子由於不在住處遭警方追緝，兩人事後被尋獲，據信洛佩茲被捕前正準備逃往墨西哥，警方在車上發現兒童汽車座椅、尿布、孩子的出生證明以及洛佩茲的護照，和尿布放在一起的奶粉盒還沾有血跡。

洛佩茲被控犯下蓄意謀殺，據警方研判，她向古茲曼開了5槍將他殺害，用電鋸將屍體肢解成約15塊，分裝進垃圾袋後塞進轎車後座和後車箱，調查也發現洛佩茲近期向建材零售商勞氏（Lowe's）購買4把電鋸，並退回其中一把，除此之外，檢調也懷疑，兩人患有自閉症的4歲孩子在洛佩茲犯案當下全程目睹。

針對肢解古茲曼一事，洛佩茲在保釋聽證會上聲稱，殺害古茲曼是出於自衛，因為她和家人都因古茲曼積欠毒品費用被威脅，還指控古茲曼企圖阻止她和家人接觸，不過古茲曼前妻直接打臉洛佩茲的說法，「令人難以相信」，並稱死者絕對不會做這種事。

▲洛佩茲被捕前正準備逃往墨西哥 。（圖／翻攝自X）

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