全球第1人！馬斯克2027晉升1兆美元富豪　黃仁勳上榜時間點曝光

▲馬斯克是世界首富，身家2510億美元。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球第一名擁有身家1兆美元（約新台幣32兆元）的超級富豪將會是誰？根據Informa Connect Academy一份新報告，若依照財富年均增長率來做預測，世界首富、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有望在2027年成為1兆美元富翁，至於輝達執行長黃仁勳則有可能在2028年進入1兆美元富豪榜。

衛報、CNBC等報導，依據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），馬斯克身家2510億美元，是目前的世界首富，其財富平均每年以110%的速度增長，若繼續以這樣的速度增長，馬斯克將在2027年成為1兆美元富豪。

第二位有望登上1兆美元富豪榜的人是印度大亨阿達尼（Gautam Adani），他是阿達尼集團（Adani Group）的創始人，若持續保持123%的增長率，阿達尼將在2028年成為1兆美元富翁。

▲ 輝達執行長黃仁勳財富在過去5年期間飆增。（圖／達志影像／美聯社）

輝達執行長黃仁勳排名第三，他的財富在過去這5年從30億美元飆增至900多億美元（約新台幣2.9兆元），若他的財富以平均每年112%的速度增長，將在2028年進入1兆美元富豪榜。

排名第四的是印尼能源與礦業集團「巴里多太平洋」（Barito Pacific）創始人彭雲鵬（Prajogo Pangestu），預計2028年成為1兆美元富翁。排名第五的是酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault），他是目前全球第三大富翁，財富接近2000億美元，預計將在2030年成為1兆美元富豪，Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）也有相同可能性。