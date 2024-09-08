哈瑪斯加碼新要求「談判又破局」　華郵：拜登卸任前難停火

▲以哈戰爭已經持續11個月，圖為加薩地區遭到轟炸。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》7日報導，哈瑪斯提出新的要求，導致談判再度受挫。而美國總統拜登「卸任之前」促成加薩停火的目標，又更加遙不可及了。

一名美國高官匿名透露，本周稍早，美國、卡達與埃及談判代表，正在敲定「過渡提案」最後細節，希望能夠解決雙方分歧時，哈瑪斯又提出新的要求，使得停火協議更加遙不可及。

交戰雙方之前初步同意，在某個時間點，以色列會釋放被判終身監禁的巴勒斯坦武裝份子，換取哈瑪斯釋放被俘虜的以色列士兵。未料，哈瑪斯本周突然提出，也必須用以色列平民人質，交換巴勒斯坦武裝份子，使得談判破局。

美國、卡達與埃及的談判代表，近期數度認為停火協議觸手可及，未料以色列或哈瑪斯又會提出新要求，導致進度延後數周或數月。幾周前，納坦雅胡也曾提出新要求，導致談判一度停擺。而最新一次阻礙，再度凸顯過去9個月以來，拜登與美國高官所經歷、沮喪又非常痛苦的過程。

▲華郵認為，拜登在卸任前結束加薩戰爭的希望越來越渺茫。（圖／達志影像／美聯社）



《華盛頓郵報》寫道，整體來說，拜登在卸任前結束加薩戰爭、把剩餘人質帶回家的機會更加渺茫了。而這場衝突吞噬了他任期的最後一年，還有可能玷汙他所留下的貢獻及影響力。

儘管白宮官員、國會議員及外交官員都認為，停火不僅是解決加薩人道主義悲劇，也是釋放剩餘人質，避免更廣泛區域戰爭的關鍵。但談判代表們也越來越擔心，以哈雙方都不是真的「有動機」達成協議，結束這場長達11個月的戰爭。

民主黨參議院外交委員會高階成員墨菲（Chris Murphy）直言，美國政府比以色列政府努力得多，「因為納坦雅胡和哈瑪斯都在進行政治算計」，他認為停火的可能性不大。

《華盛頓郵報》則指出，談判的最大問題就是，大約100名仍在加薩的人質之中，還有多少人活著。