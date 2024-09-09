伊拉克防長：美國同意打擊伊斯蘭國聯軍分階段撤離

▲駐伊拉克美軍。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

伊拉克國防部長阿巴錫今天表示，伊拉克和美國已經同意，美國為首的打擊聖戰士聯軍分階段撤離，但是尚未簽署協議。

法新社報導，駐伊拉克和敘利亞美軍分別有約2500位、900位，那是打擊激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）的國際聯盟其中一部分。

這個聯盟已就撤軍事宜與巴格達當局展開數個月會商，不過截至目前尚未宣布任何時間表。

阿巴錫（Thabet al-Abbassi）今天告訴泛阿拉伯電視頻道哈達斯電視台（Al Hadath TV），聯盟將於明年9月前從巴格達和伊拉克其他地區的基地撤出、於2026年9月前從伊拉克北部庫德族自治區撤離。

他說，撤軍將「分兩階段」、「我們可能於未來幾天簽署協議」。

阿巴錫說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾在開會時表示，「兩年不夠」進行撤軍。他指出：「我們拒絕他（延長到）第3年的提議。」

自從以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）去年10月初爆發戰爭，導致伊朗在中東各地支持的武裝團體加入以來，駐伊拉克和敘利亞的聯軍部隊已數十次遭到無人機和火箭鎖定攻擊，美軍則數度在伊拉克和敘利亞展開報復襲擊。