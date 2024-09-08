飛機餐太難吃？網紅空姐激推帶「1物」登機：40元就能飽腹

▲網紅空姐德斯坦妮分享，搭機時攜帶泡麵就能簡單替代飛機餐。（組圖／翻攝自TikTok、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

許多人搭機時都有過對飛機餐感到失望的經驗。最近，美國網紅空姐德斯坦妮（Destanie Armstrong）就在TikTok分享了經濟實惠的飛行小技巧，透露自己每次搭機都會隨身攜帶泡麵，這樣一上機就能享用熱騰騰的美食，並稱這是一個方便又便宜的飛機餐替代選擇。

據《太陽報》報導，德斯坦妮表示，為了避免讓自己吃到難吃的飛機餐，她搭機時通常不會空腹上機，但如果真的來不及吃飯，或是必須長途飛行，那她就會選擇在手提行李中準備2杯泡麵，這樣她就可以同時填飽肚子，又能滿足味蕾。

德斯坦妮指出，「幾乎所有飛機都會有熱水，因此我只要將泡麵交給空姐，不一會就能吃到熱騰騰又美味的泡麵，真的很方便。」她還強調，多數泡麵的價格只需要1英鎊（約新台幣42元）左右，因此對於那些不願在飛機上花高價購買零食，或對飛機餐毫無興趣的乘客來說，泡麵是一個便宜又美味的替代選擇。

不過，德斯坦妮提醒，飛機餐和泡麵都已添加了調味料，雖然高空的乾燥空氣和低氣壓會影響嗅味覺，但旅客們還是不要為了追求美味額外加鹽，才可避免納攝取量超標，或引發脫水。