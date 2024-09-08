　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

移居火星不是夢！馬斯克曝「2年內完成登陸」　最快2028載人升空

▲▼馬斯克（Elon Musk）,SpaceX。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克透露SpaceX將在2年內發射無人太空船著陸火星，開啟人類邁向火星生活的第一步。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國太空探索科技公司（SpaceX）創始人馬斯克近日在社群媒體大膽預測，人類將在未來20年內在火星建立一個可持續的定居點，還透露SpaceX計劃在2年內發射首批無人星際飛船，測試著陸火星的可靠性。他進一步指出，一旦成功，則將在4年內進行首次載人火星飛行。

據福斯新聞報導，馬斯克7日在X討論火星殖民的未來，表示地球與火星的發射窗口將在2年內開啟，因此SpaceX屆時將把握機會發射無人太空船，以測試在火星完整著陸的可能性，「如果這項測試進展順利，那麼SpaceX將在4年內進行首次載人飛往火星的計畫」。

▲▼ 美國國家航太總署（NASA）提供2021年3月4日火星探測車「毅力號」（Perseverance）首次在火星上行駛時拍攝的照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲NASA此前曾派出火星探測車前往火星，但SpaceX的目標是要讓人類定居火星。（圖／達志影像／美聯社）

地球距離火星約7800萬公里，遠大於地月距離，導致前往火星的難度相對較高。與此同時，太陽系不同行星的軌道並不相同，因此如果人類要登陸火星，太空船便需要變換軌道，通過一條名為「霍曼轉移軌道」的橢圓形軌道飛行才有辦法抵達。而要通過霍曼轉移軌道從地球進入火星軌道，必須等待每26個月才會出現一次的發射窗口才行。

馬斯克進一步指出，人類20年內在火星建立可持續的定居點並非遙不可及，而且他的目標是在20年內讓人類有望在火星自給自足。他強調，多行星生活將大大延長人類意識的存續時間，因為這將避免所有生命資源集中在地球上，並提升生存的安全性。

根據SpaceX網站的訊息，火星是地球「最近的宜居鄰居」，儘管它的溫度寒冷，但透過技術改造可以適合人類生存。馬斯克相信，火星上的大氣條件也支持植物的生長，而且火星的重力比地球低了38%，這將為定居者提供獨特的生活體驗，「你完全可以輕而易舉地舉起重物四處走；火星的白天和地球也比較接近。」

ET快訊
動員挺柯文哲先繳500元保證金　他提醒小草：民眾黨是不是有點
快訊／明起汽油大降！　92無鉛看到「2字頭」
快訊／19縣市大雨特報！　警戒到入夜
一天能吃幾顆蛋？　醫破解「高膽固醇真相」給答案
孫安佐陪爸媽日本旅遊！狄鶯燦笑曬照　遭酸「光會PO這些」
快訊／歐弟未婚3度當爸　老婆生了
轟北檢押人取供！　郭正亮曝美日友人質疑：怎麼能羈押柯文哲
iPhone展示機「電池健康度驚呆他」　一票果粉崩潰：該換手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

委內瑞拉政府：反對派總統候選人「前往西班牙」尋求庇護

移居火星不是夢！馬斯克曝「2年內完成登陸」　最快2028載人升空

女性最愛「陰莖尺寸」曝光！　調查揭意外真相：不是越大越好

國際秩序受到「冷戰後前所未見威脅」　美英情報首長齊聲警告

成人色情平台超賺！OnlyFans老闆「爽領151億元」　用戶飆漲5000萬人

去年遭鯊魚咬斷左腿！　24歲美女泳將「克服恐水症」奪帕運2銀牌

又來了！抬頭見「透明氣球」高空亂飄　美居民驚：外星人？

印度樂隊表演棚架倒塌！觀眾「骨牌式墜地」逾百傷　恐怖畫面曝

63歲巴西市長「3P床戰長髮辣妹」　性愛片瘋傳拒絕回應

北韓「推新大型戰艦」提升海軍力量　金正恩下令建造新海軍基地

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

委內瑞拉政府：反對派總統候選人「前往西班牙」尋求庇護

移居火星不是夢！馬斯克曝「2年內完成登陸」　最快2028載人升空

女性最愛「陰莖尺寸」曝光！　調查揭意外真相：不是越大越好

國際秩序受到「冷戰後前所未見威脅」　美英情報首長齊聲警告

成人色情平台超賺！OnlyFans老闆「爽領151億元」　用戶飆漲5000萬人

去年遭鯊魚咬斷左腿！　24歲美女泳將「克服恐水症」奪帕運2銀牌

又來了！抬頭見「透明氣球」高空亂飄　美居民驚：外星人？

印度樂隊表演棚架倒塌！觀眾「骨牌式墜地」逾百傷　恐怖畫面曝

63歲巴西市長「3P床戰長髮辣妹」　性愛片瘋傳拒絕回應

北韓「推新大型戰艦」提升海軍力量　金正恩下令建造新海軍基地

老婆外遇懷孕「蒐證3個月」遭搶先提離婚！他冷靜1舉動　結局爽爆

女大生求生活！夾娃娃機打工「薪水只有10元」　網轟：是在侮辱人

台中男走出捷運站突「正面趴地」嚇哭妻　警消鬼門關前搶命

安心亞遭網攻「360度無死角的肥」節目當花瓶！　正面回應：我真的很漂亮

蕭彤雯曬17歲女兒證件照！學校拍的「未美肌未修圖」…成果網驚豔

委內瑞拉政府：反對派總統候選人「前往西班牙」尋求庇護

9／9台灣狗狗節！超多毛孩聚集板橋府中廣場　推正確飼養變棒家長

荷蘭擴大管制光刻機出口　陸商務部：嚴重損害相關國家企業正當權益

綠挑戰2758決議不涉台　藍委嗆賴清德：別用「台獨思維」炒短線

趙正平「揶揄小S吃酸辣粉」遭網轟蹭熱度！　發聲澄清：沒有拿到好處

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

完婚幾小時溜去找小三　新郎偷情路上遭射殺亡

即／美肯塔基州爆「公路槍擊」多人中彈

父邀男性侵母親200次！　女兒斥：最糟罪犯

中國人偷挖「數百公斤」金礦　印尼求償2億

22年來首見！德國2軍艦本月中穿越台灣海峽

63歲市長3P床戰長髮妹　性愛片瘋傳

樂隊表演棚架倒塌　觀眾「骨牌式墜地」逾百傷

女性最愛「陰莖尺寸」曝光！

韓第一夫人收包獲不起訴建議　檢遭批

超級颱風侵襲越南 摩羯造成至少4死

額頭刺「川普」後悔了　女模上街求斗內

批馬克宏民主倒退　法11萬人上街抗議

吃播網紅7個月甩肉113kg　現況曝光網看傻

更多熱門

相關新聞

去年遭鯊魚咬斷左腿　她今年奪帕運2銀牌

去年遭鯊魚咬斷左腿　她今年奪帕運2銀牌

美國游泳選手特魯威特（Ali Truwit）去年5月在海邊浮潛時遭遇鯊魚攻擊，導致左小腿必須截肢才能保命。但她並未就此放棄游泳，反而在意外發生後4個月，隨即找上教練重新訓練，最終成功克服恐水症，在今年巴黎帕運奪下2面銀牌，成績不僅打破自己尚未截肢前的紀錄，也創下美國帕運選手的紀錄。

俄「神秘單位」加速發展　美憂破壞海底電纜風險升

俄「神秘單位」加速發展　美憂破壞海底電纜風險升

川普賀錦麗辯論11日登場！　規則一次看

川普賀錦麗辯論11日登場！　規則一次看

即／美肯塔基州爆「公路槍擊」多人中彈

即／美肯塔基州爆「公路槍擊」多人中彈

美英情報首長聯名投書「力挺烏克蘭」

美英情報首長聯名投書「力挺烏克蘭」

關鍵字：

美國北美要聞馬斯克SpaceX火星殖民

讀者迴響

熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

可能有雙颱！　今雨擴全台

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

「出道50年」男星過世！　家屬證實搶救無效亡

護理師被吼「叫院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

快訊／台、日睽違8年爭冠

【周焦點】速霸陸大降價、CR-V百萬有找

更多

最夯影音

更多

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面