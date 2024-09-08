移居火星不是夢！馬斯克曝「2年內完成登陸」　最快2028載人升空

▲馬斯克透露SpaceX將在2年內發射無人太空船著陸火星，開啟人類邁向火星生活的第一步。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國太空探索科技公司（SpaceX）創始人馬斯克近日在社群媒體大膽預測，人類將在未來20年內在火星建立一個可持續的定居點，還透露SpaceX計劃在2年內發射首批無人星際飛船，測試著陸火星的可靠性。他進一步指出，一旦成功，則將在4年內進行首次載人火星飛行。

據福斯新聞報導，馬斯克7日在X討論火星殖民的未來，表示地球與火星的發射窗口將在2年內開啟，因此SpaceX屆時將把握機會發射無人太空船，以測試在火星完整著陸的可能性，「如果這項測試進展順利，那麼SpaceX將在4年內進行首次載人飛往火星的計畫」。

▲NASA此前曾派出火星探測車前往火星，但SpaceX的目標是要讓人類定居火星。（圖／達志影像／美聯社）

地球距離火星約7800萬公里，遠大於地月距離，導致前往火星的難度相對較高。與此同時，太陽系不同行星的軌道並不相同，因此如果人類要登陸火星，太空船便需要變換軌道，通過一條名為「霍曼轉移軌道」的橢圓形軌道飛行才有辦法抵達。而要通過霍曼轉移軌道從地球進入火星軌道，必須等待每26個月才會出現一次的發射窗口才行。

馬斯克進一步指出，人類20年內在火星建立可持續的定居點並非遙不可及，而且他的目標是在20年內讓人類有望在火星自給自足。他強調，多行星生活將大大延長人類意識的存續時間，因為這將避免所有生命資源集中在地球上，並提升生存的安全性。

根據SpaceX網站的訊息，火星是地球「最近的宜居鄰居」，儘管它的溫度寒冷，但透過技術改造可以適合人類生存。馬斯克相信，火星上的大氣條件也支持植物的生長，而且火星的重力比地球低了38%，這將為定居者提供獨特的生活體驗，「你完全可以輕而易舉地舉起重物四處走；火星的白天和地球也比較接近。」