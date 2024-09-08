▲「新北大專院校減碳商品示範賽」徵件今開跑。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

創意變商機！新北市政府經濟發展局首度辦理「新北市大專院校減碳商品示範賽」，今（8日）起廣發英雄帖開始徵件至10月4日止，徵件組別包括「產品設計新創組」、「產品設計專業概念組」2大類組，分別選拔出新北獎、金發獎、永續獎、佳作各5組，獎金最高可獨得1萬元之外，還有機會與企業領袖面對面深度交流，經發局歡迎新北同學們發揮創意踴躍報名。

經發局長盛筱蓉表示，為鼓勵新北企業投入人才培育，新北市政府自2011年起即開辦企業產經大學，致力整合資源與創新課程內容，今年更首創的「EMBA學院」，全方位提升企業領導層的戰略思維和管理能力。此外，為協助企業挖掘綠色人才，經發局今年首度推出「新北市大專院校減碳商品示範賽」，鼓勵年輕學子將創新思維結合國際減碳趨勢，設計出可行的商品或方案，並透過示範賽搭建業者與學子之間的橋樑，雙方可進行深度交流激盪更多火花。

經發局說明，本次示範賽設立兩大組別，分別為「產品設計新創組」與「產品設計專業概念組」，新創組為發揮創意，設計實際商品或服務，專業概念組在提供概念規劃，發掘問題並思考產品如何在市場上達到綠色循環理念。無論是富有創意的概念雛型，還是技術精湛的產品設計，皆可在這個舞台上大放異彩。

初賽結果將於10月15日公佈，進入決賽的隊伍將在10月25日參加終極對決，角逐獎金、獎盃及獎狀等榮譽。決賽當天，除了競賽學生，還將有企業產經大學學員、新北企業精典獎得主及新北工業區廠商蒞臨觀賽，共同探討環境永續的創新解決方案。

經發局補充，競賽將依據創新創意、產品技術性、市場價值及應用發展性等標準進行評選，從所有投稿作品中選出16組進入決賽，最終評選出10組優勝作品，新北市大專院校學生與研究生均可組隊參賽，簡章與報名相關資訊，歡迎至「新北市政府經發局」網站或示範賽報名網址：https://reurl.cc/bY7Qal查詢。