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新北里環境認證頒獎　侯友宜：持續打造乾淨舒適環境

▲新北里環境認證頒獎。（圖／新北市環保局提供）

▲里環境認證除了里的參與外，區長的協助也不可或缺，感謝各區與各里攜手營造美好的宜居城市。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府5日舉辦「2024年新北市里環境認證頒獎典禮」，市長侯友宜出席頒獎並感謝里長與環保志義工響應，維護乾淨舒適的環境品質，未來將持續辦理里環境認證，以點、線、面方式推動全市1032個里參與，共同創造潔淨、低碳、寧適的宜居城市，提升新北市國際都會形象。

侯友宜表示，里環境認證制度凝聚里長、環保志義工與市民的共識，透過考評、建議、認證過程精進環境管理，達到環境改善的良性循環。里環境認證制度自2013年開辦以來，全市各里參與率從15%成長到75%，環保局今年共評選出775個績優里，榮獲五星級認證共695里，五星級的認證率達89%，此外，市府也透過「里認證觀摩」及「績優種子里輔導」制度，由績優種子里進行經驗交流，輔導其他里營造更舒適的生活環境，已成功帶動各里推動環境維護，讓新北市環境品質持續向上提升。

▲新北里環境認證頒獎。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市政府5日舉辦2024年新北市里環境認證頒獎典禮，侯友宜出席頒獎感謝在場的每個人，共同為打造乾淨舒適的城市努力。

侯友宜指出，三重區福安里已連續9年獲五星級認證，也擔任績優種子里，由施正通里長輔導想參加認證的里長們一同維護及美化環境，讓三重區已有20個里獲得三星級以上的認證。此外，今年亦獲五星級認證的土城區頂福里，顏義信里長帶著里民共同努力，將廢棄的工廠倉庫轉變為有多樣化植栽、兒童遊戲區與體健設施的中州廣場，治安死角成功轉型為民眾能休憩放鬆的最佳去處。

環保局補充，里環境認證制度除各里里長的積極參與外，區公所的協助也很重要，因此將全市29區分成3組，依各區公所推薦里參加評鑑的情況與成績進行評分排序，今年考核第一組前四名為三重區、淡水區、蘆洲區及土城區，第二組前兩名為鶯歌區及泰山區，第三組石門區、貢寮區、金山區並列第一名、第四名為萬里區。

▲新北里環境認證頒獎。（圖／新北市環保局提供）

▲侯友宜頒獎予獲里環境認證績優的里長，肯定里長們在維護及美化生活環境上的付出。

▲新北里環境認證頒獎。（圖／新北市環保局提供）

▲侯友宜也感謝環保局的同仁們，勉勵一起持續為市民的生活環境打拚。

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