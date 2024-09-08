不是寧夏夜市！一票人公認「好吃又最頂」：不會人擠人+塞車

▲原PO認為樂華是最好吃的夜市。（圖／stock__iris提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

全台最頂夜市？一名女網友拍下一張人潮夜景，聽說是台北新北最好逛的夜市，而且東西也超好吃。照片曝光後，網友紛紛眼尖認出，「樂華！真的超愛，從小逛到大一樣吃不膩」、「光是不會人擠人塞車就已經屌打一堆了，尤其是這熱天，根本舒服」。

一名女網友「stock__iris」在Threads上傳一張照片，她接著給關鍵字，「聽說是全台北新北最好逛的夜市」、「應該是說最好吃的夜市」，要脆友們猜猜看這是哪裡。

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畫面可見，燈火通明的夜市，兩側有密集的攤販與店家，行走區也十分寬廣、乾淨，人潮川流不息，熱鬧卻不擁擠的景象，讓遊客們逛得十分自在。

文章曝光後，網友紛紛熟悉回應，「從小逛到大還是最愛這」、「永和人：可以不要再來樂華了嗎？我不想排隊」、「三鮮羹的魚酥羹超推，從我8歲吃到33歲還在吃」、「這應該是唯一真的還算夜市的夜市了」、「樂華！真的超愛，從小逛到大一樣吃不膩」、「樂華我覺得最好吃的攤，是在錢櫃那端的『深海旗魚串』那攤，但人潮真的排的超級無敵多的」、「樂華肯定是第一名」、「超愛樂華，路很寬，又很多好吃的」、「樂華應該是全台最頂的吧？光是不會人擠人塞車就已經屌打一堆了，尤其是這熱天，根本舒服」、「逛我承認！但吃的話還是寧夏NO.1」。

但也有在地人認為，「在地人表示很不好逛，樂華夜市只推薦永美雪花冰，吃了三十年無敵的店，全台灣絕對找無比他家好吃的雪花冰」「在地永和人表示：嗯？你們浮誇了吧」。

本文由原PO授權。