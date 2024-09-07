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French Weekend基隆登場　開啟台法文化交融浪漫周末

▲French Weekend基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲French Weekend基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

《French Weekend在基隆 Love & Peace》是清法戰爭140周年系列活動之一，活動於9月7、8日在基隆港旁的國門廣場正式揭幕。此次活動特邀法國藝術家及音樂家參與，涵蓋藝術、展覽、飲食、音樂與風尚等多個領域，展開一場臺法深度交流的文化盛宴。謝國樑與活動貴賓共同揭開象徵「French Weekend在基隆Love & Peace」的巨大禮物盒，從盒裡現出白鴿與愛心的造型大氣球，呼應著本次活動「愛與和平」的主題精神，也宣告基隆臺法文化體驗交流盛典正式登場。

謝國樑表示，為期兩天的《French Weekend在基隆 Love & Peace》是延續清法戰爭140周年的系列活動，讓大家全方位感受基隆與法國文化的交融，基隆的港口文化有很多值得向法國借鏡之處，也給了市府很多城市治理的靈感，例如碧砂漁港的遊艇碼頭招商，將增加飲食零售觀光空間，就是吸取南法的很多遊艇港的經驗，基隆未來要更在地、更國際，與法國結盟將是很好的選擇。

▲French Weekend基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

清法戰爭是臺灣歷史上極為重要的一章，而基隆則在其中扮演了關鍵角色，透過「清法140愛與和平」系列活動，不僅紀念這段歷史，更進一步加強基隆與法國之間的文化連結。《French Weekend在基隆 Love & Peace》作為系列活動的重頭戲之一，將巴黎的風情直接「搬」到基隆，是一場非常精彩的文化體驗。

開幕式上，法國音樂家狄文斯Divyns帶來一段精采開幕演出。狄文斯Divyns擅長將日常生活中耳熟能詳的「台派」聲音轉化為獨具特色的「法式台味電音」。當熟悉的捷運關門提示音及「右側開門」的語音聲響，巧妙結合電音節奏響起時，令現場觀眾都會心一笑。

▲French Weekend基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

文觀局長江亭玫表示，《French Weekend在基隆 Love & Peace》活動期間，設置四大主題區，分別是風格打卡區、藝術展覽區、音樂舞台區和美食交流市集，帶來臺法文化交織的獨特美學體驗。風格打卡區的「基隆之框」將基隆港灣的美景與法國畫家秀拉的經典名作巧妙融合，呈現出基隆與巴黎共享的自然與美學價值；而巴黎塞納河畔書報亭則被轉化為展覽故事館，首次在基隆登場的ELLE CAFÉ也讓人有置身巴黎街頭的美好體驗。

江亭玫指出，基隆港邊的藝術展覽區，展示由法國藝術家文森特·高德（Vincent Godeau）創作的藝術裝置「Love」、「Welcome」及「Open」。這些作品以紅、白、藍三色為主題，不僅是法國國旗的顏色，也與基隆的山海景致相互呼應，期待透過「愛與和平的奇幻旅程」，傳達超越地域與文化的普世價值。音樂舞台區除了狄文斯Divyns的演出，還將邀請台北打擊樂團、川樂團及爵士女伶任書欣等國內外音樂表演者接力登台，為觀眾帶來一場場精采的音樂饗宴。美食市集充滿臺法創意料理，也將滿足所有人的味蕾。

▲French Weekend基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲French Weekend基隆登場。（圖／記者郭世賢翻攝）

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