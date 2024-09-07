溫暖接軌社會！基隆市府為特教生打造技能橋樑

▲基隆市府為特教生打造技能橋樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為幫助特教學生順利與社會接軌，基隆市政府於9月推出銜接教育「希望學苑」，讓完成12年國教後的特教生，能夠透過短期的專業訓練習得一技之長，增加就業競爭力。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請「希望學苑」計畫主持人江育銓說明課程內容。江育銓提到，希望學苑非正式學制，是以短期專業技能訓練為目標，學員的成果展將邀請相關業者參與，期望能協助同學增加就業機會。

江育銓說，基隆市目前的特教生人數，市屬學校（含幼兒園）約2,300位，其中依障礙別約略分類：發展遲緩約600人、自閉症約500人、學習障礙約400人、智能障礙與情緒障礙約200至300人。余治明說，市長謝國樑對於身障與特教生向來重視，在去年基隆市政府為給特殊的孩子們更專業、更高品質的教育與照顧，招募更多正式特教教師進入教育現場，讓師生比負荷調降，從原先1：11大幅降至1：8，讓現場教師更能投入教學，針對每位特教孩子不同需求給予協助，落實個別化教育服務。

▲基隆市府發言人余治明（右）、「希望學苑」計畫主持人江育銓（左）。

江育銓表示，基隆市政府亦注意到高中畢業後未繼續升學的特殊生們，因此與崇右影藝科技大學合作辦理「希望學苑」計畫，針對畢業後在家安置或職業銜接困難之身障市民提供職業學習課程。「希望學苑」非學制，僅為職業學習課程，對象是應屆高級中等學校畢業生或畢業兩年內之本市身障市民皆可報名參加，以銜接職業為發展方向。更重要的是，「希望學苑」預計提供最完整之人力規劃，除了授課師傅外，亦包含2名助教、3名特教助理員，以及1名具特教或輔導專長之隨班助理，讓特殊生在專業安全無虞的環境下安心學習。

江育銓更提到，今年的課程分為秋季班與冬季班兩班，9月份秋季班以烘焙課，邀請「世界麵包冠軍」陳永信師傅擔任課程講師。未來冬季班，將邀請Amo蛋糕團隊，也持續邀請本市在地糕餅公會或商家，朝向協助學員與企業媒合之方向努力。

余治明表示，基隆市政府為打造基隆成為有愛城市不斷創新並努力提供更完善的支持，盼特教生在高中（職）畢業進入競爭性就業職場前，仍有學習專業技能課程與職業試探之機會，以了解個人專長、定位個人價值，提升就業機會與能力，增進身心障礙者未來生活品質。

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