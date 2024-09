超越川普！拜登當總統「休假532天」　一般美國人要累積48年

▲拜登8月31日與夫人吉兒前往德拉瓦州里霍伯斯灘(Rehoboth Beach)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國共和黨全國委員會(RNC)9月披露,現任總統81歲拜登自2021年初上任至今尚未屆滿4年,但在他任職1326天之際,休假天數達532天,大約是在職天數的40.3%。相較之下,美國普通上班族帶薪年假平均為11天,若想要達到拜登的休假天數,大概要花上48年。

紐約郵報報導,拜登7月以來一直保持低調,外界猜測,他對民主黨人感到惱火,包括前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi),因為她反對拜登尋求連任。就在上周,拜登前往德拉瓦州里霍伯斯灘(Rehoboth Beach)度假享受陽光假期,RNC指出,這已經是他連續第16天的假期。

