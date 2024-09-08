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超越川普！拜登當總統「休假532天」　一般美國人要累積48年

▲▼ 美國總統拜登8月31日與第一夫人吉兒前往德拉瓦州里霍伯斯灘（Rehoboth Beach）。（圖／路透）

▲拜登8月31日與夫人吉兒前往德拉瓦州里霍伯斯灘（Rehoboth Beach）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國共和黨全國委員會（RNC）9月披露，現任總統81歲拜登自2021年初上任至今尚未屆滿4年，但在他任職1326天之際，休假天數達532天，大約是在職天數的40.3%。相較之下，美國普通上班族帶薪年假平均為11天，若想要達到拜登的休假天數，大概要花上48年。

紐約郵報報導，拜登7月以來一直保持低調，外界猜測，他對民主黨人感到惱火，包括前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi），因為她反對拜登尋求連任。就在上周，拜登前往德拉瓦州里霍伯斯灘（Rehoboth Beach）度假享受陽光假期，RNC指出，這已經是他連續第16天的假期。

前總統川普的白宮預算辦公室總法律顧問保萊塔（Mark Paoletta）指出，如今通貨膨脹失控、物價依舊太高、邊境充斥著數百萬名對美國公民犯下暴力犯罪的非法移民，且在此之際世界還處於危險狀態，「拜登想要做的就是去度假，還超過530天」。依據先前報導，拜登就職總統後的957天之中，有382天全部或部分時間在白宮以外的地方待著，占了大約40%。

拜登任期大約4成時間在休假的紀錄遠超過多名前美國總統，包括川普。川普在任1461天之中，只有381天休假外出旅行，約占26%；前總統雷根（Ronald Reagan）與歐巴馬（Barack Obama）只花費11%在休假，前總統卡特（Jimmy Carter）只休息79天，占約單一任期的5%。

拜登幕僚們表示，拜登就像過去幾任總統一樣，遠距工作，在休息期間也隨時待命。白宮發言人貝茨（Andrew Bates）則回應，拜登的休假比許多前總統平均休假天數還要少，無論身在何處，每天都在努力工作。

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