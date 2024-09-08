中國男脫稿喊「釣魚台是中國領土」　日本NHK最新調查結果出爐

▲釣魚台為我中華民國之固有領土。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本放送協會（NHK）一名40多歲的中國籍男主播，8月19日在國際廣播中文新聞節目中，突然以中、英雙語脫稿發言，不僅表示「釣魚台是中國領土」，更呼籲國際社會勿忘慰安婦等議題，最後遭到開除。如今，多名關係人士透露，該名中國籍員工，早在被分配播報靖國神社塗鴉前，便強烈表達不滿。

根據日媒《朝日新聞》，該名NHK下屬機構所聘用的中國籍外部員工，8月19日下午在中文新聞廣播節目，正當分配播報靖國神社石柱發現疑似以簡體中文塗鴉的新聞時，突然脫稿播音長達20秒，針對我中華民國之固有領土釣魚台（目前為日本實際管控，屬沖繩縣）以中文表示「釣魚台是中國領土」。

隨後，該名中國籍員工又以英語表示，「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦、勿忘731部隊」。

目前日本NHK正在向精通中文的內部職員、從外部聘請的導演，調查當天該名中國籍員工脫稿演出的詳細原因。相關人士透露，其實早在8月19日進行播音時，該名中國籍員工便針對播報靖國神社石柱遭外人以簡體中文塗鴉的新聞表達強烈反感，當時警視廳正準備以涉嫌棄物毀損罪的方向偵辦。

▲靖國神社8月19日凌晨又被發現遭到中國人亂塗鴉，寫下不堪入目的字句。（圖／翻攝自X）

該名中國籍人士為委外企業聘請的員工，不過合約早就清楚規定，員工必須嚴格遵守NHK國際節目標準（規定），在各大國際議題上必須明確傳達日本政府的看法。

相關人士表示，隨著近年來日本與中國之間的關係愈趨緊張、惡化，該名中國籍員工在相關議題的反應上愈趨敏感，且對於日本政府深感不滿，就連其他關係人士早在事發前就質疑中國籍男子的態度，要求務必確認該名男子是否能照時扮演好日本政府傳聲筒的角色。

事後，NHK針對該名中國籍男子過去3個月以來進行的廣播內容進行調查，包括比對原稿內容等，但目前為止並未發現其他「不適當」的發言。

針對此次事件，NHK研擬未來進行中文新聞廣播節目時，將採事前錄音的方式，且透過人工智慧（AI）主播的協助。