　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國男脫稿喊「釣魚台是中國領土」　日本NHK最新調查結果出爐

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲釣魚台為我中華民國之固有領土。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本放送協會（NHK）一名40多歲的中國籍男主播，8月19日在國際廣播中文新聞節目中，突然以中、英雙語脫稿發言，不僅表示「釣魚台是中國領土」，更呼籲國際社會勿忘慰安婦等議題，最後遭到開除。如今，多名關係人士透露，該名中國籍員工，早在被分配播報靖國神社塗鴉前，便強烈表達不滿。

根據日媒《朝日新聞》，該名NHK下屬機構所聘用的中國籍外部員工，8月19日下午在中文新聞廣播節目，正當分配播報靖國神社石柱發現疑似以簡體中文塗鴉的新聞時，突然脫稿播音長達20秒，針對我中華民國之固有領土釣魚台（目前為日本實際管控，屬沖繩縣）以中文表示「釣魚台是中國領土」。

隨後，該名中國籍員工又以英語表示，「勿忘南京大屠殺、勿忘慰安婦、勿忘731部隊」。

目前日本NHK正在向精通中文的內部職員、從外部聘請的導演，調查當天該名中國籍員工脫稿演出的詳細原因。相關人士透露，其實早在8月19日進行播音時，該名中國籍員工便針對播報靖國神社石柱遭外人以簡體中文塗鴉的新聞表達強烈反感，當時警視廳正準備以涉嫌棄物毀損罪的方向偵辦。

▲▼日本靖國神社19日凌晨又被發現遭人亂塗鴉，寫下不堪入目的字句。（圖／翻攝自X）

▲靖國神社8月19日凌晨又被發現遭到中國人亂塗鴉，寫下不堪入目的字句。（圖／翻攝自X）

該名中國籍人士為委外企業聘請的員工，不過合約早就清楚規定，員工必須嚴格遵守NHK國際節目標準（規定），在各大國際議題上必須明確傳達日本政府的看法。

相關人士表示，隨著近年來日本與中國之間的關係愈趨緊張、惡化，該名中國籍員工在相關議題的反應上愈趨敏感，且對於日本政府深感不滿，就連其他關係人士早在事發前就質疑中國籍男子的態度，要求務必確認該名男子是否能照時扮演好日本政府傳聲筒的角色。

事後，NHK針對該名中國籍男子過去3個月以來進行的廣播內容進行調查，包括比對原稿內容等，但目前為止並未發現其他「不適當」的發言。

針對此次事件，NHK研擬未來進行中文新聞廣播節目時，將採事前錄音的方式，且透過人工智慧（AI）主播的協助。

ET快訊
快訊／李洋激動哭了！
快訊／土石淹軌道200公尺「搶通暫無時間表」　南迴線加開列車
快訊／嗆小草不願出門挨批　林昭印現身90度鞠躬道歉
LIVE／聲援柯文哲！民眾黨集結濟南路「怒吼」　館長、陳佩琪
消防員墾丁溺水亡！　送醫判定硬腦膜下出血
9歲童星級酒店溺水死亡　家屬悲痛報驗
快訊／大雨狂炸土石淹沒「鐵路消失」　集集線停駛
賣手機前已刪資料！她床戰片仍外流　專家曝少做1事個資會外洩
快訊／U18台日冠軍戰　日本先發陣容出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　門牙斷裂左眼瘀青腫成豬頭！

偷羊被抓住！村民「動私刑」吊樹用鐵條狂毆　24歲男被活活打死

25歲女警陳屍家中！兇手竟是「跟蹤狂老爸」　迷戀女兒偷藏內衣

全球第1人！馬斯克2027晉升1兆美元富豪　黃仁勳上榜時間點曝光

不滿旅館員工服務！女奧客威脅勒索「逼下跪」　下秒被警抓走

哈瑪斯加碼新要求「談判又破局」　華郵：拜登卸任前難停火

中國男脫稿喊「釣魚台是中國領土」　日本NHK最新調查結果出爐

賣手機前已刪資料！她床戰片仍外流　專家曝少做1事個資會外洩

「快速甩肉」首選！日媒3原因激推跳繩　10分鐘效率贏跑步3倍

槍手闖以約邊境！以安全部隊當場擊斃　3平民被波及死亡

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　門牙斷裂左眼瘀青腫成豬頭！

偷羊被抓住！村民「動私刑」吊樹用鐵條狂毆　24歲男被活活打死

25歲女警陳屍家中！兇手竟是「跟蹤狂老爸」　迷戀女兒偷藏內衣

全球第1人！馬斯克2027晉升1兆美元富豪　黃仁勳上榜時間點曝光

不滿旅館員工服務！女奧客威脅勒索「逼下跪」　下秒被警抓走

哈瑪斯加碼新要求「談判又破局」　華郵：拜登卸任前難停火

中國男脫稿喊「釣魚台是中國領土」　日本NHK最新調查結果出爐

賣手機前已刪資料！她床戰片仍外流　專家曝少做1事個資會外洩

「快速甩肉」首選！日媒3原因激推跳繩　10分鐘效率贏跑步3倍

槍手闖以約邊境！以安全部隊當場擊斃　3平民被波及死亡

快訊／李洋引退儀式激動飆淚　夢幻單打對決王齊麟

土石淹軌道200公尺「搶通暫無時間表」　南迴線加開列車、開放站票

嘉義南興國中13歲桌球好手陳凱程　拍下國際賽15歲組男單銅牌

果粉快看！iPhone 16新機懶人包來了　預購日期曝光

嗆小草不願出門挨批　林昭印90度鞠躬道歉：謝謝你們今天到場！

豬哥亮帥兒學成歸國當機師！「父子合照」搞烏龍　謝金晶也看傻眼

可直接對「有意輕生者」問自殺念頭！專家：反有助預防

貓貓保母「左右護法」暖陪2歲小孫子！　阿嬤得意笑：睡得比較久

青年咖啡師創新手眼訓練　83歲長者「蚊香繞圈」比賽沖咖啡

韓男YTR在越南遭「隨機暴打」　門牙斷裂左眼瘀青腫成豬頭！

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

國際熱門新聞

完婚幾小時溜去找小三　新郎偷情路上遭射殺亡

專家揭iPhone隱藏功能　電池續航力增1倍

女性最愛「陰莖尺寸」曝光！

父邀男性侵母親200次！　女兒斥：最糟罪犯

即／美肯塔基州爆「公路槍擊」多人中彈

63歲市長3P床戰長髮妹　性愛片瘋傳

中國人偷挖「數百公斤」金礦　印尼求償2億

網戀淪性奴實驗　她被囚5年唇齒全無

拜登當總統休假532天　任期40%在度假

樂隊表演棚架倒塌　觀眾「骨牌式墜地」逾百傷

賣手機刪資料床戰片仍外流　專家教1招自保

色情平台超賺！OnlyFans老闆「爽領151億元」

22年來首見！德國2軍艦本月中穿越台灣海峽

韓女踩腿推機「滑手機」　遭40kg槓片重砸臉

更多熱門

相關新聞

韓女踩腿推機「滑手機」　遭40kg槓片重砸臉

韓女踩腿推機「滑手機」　遭40kg槓片重砸臉

南韓一名40多歲的中年女性，上個月前往一間健身房運動，豈料當她在使用「腿推機」時，卻疑似因為尚未完全固定住腳踏板，導致一共40公斤重的槓片隨著腳踏板滑落，往自己的臉部重砸，女子表情顯得相當痛苦，事後送醫時被診斷為腦震盪。

日本「令和米荒」買不到米　赴沖繩觀光搶購

日本「令和米荒」買不到米　赴沖繩觀光搶購

企圖分裂日本領土？中國設「琉球研究中心」

企圖分裂日本領土？中國設「琉球研究中心」

北韓提升海軍力量　金正恩命建新海軍基地

北韓提升海軍力量　金正恩命建新海軍基地

北韓今晨「連續第5天」再度空飄垃圾氣球

北韓今晨「連續第5天」再度空飄垃圾氣球

關鍵字：

日韓要聞日本NHK釣魚台尖閣諸島廣播中文廣播

讀者迴響

熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

可能有雙颱！　今雨擴全台

轎車雪隧內燒成火球！恐怖濃煙瞬間灌滿隧道畫面曝

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

即／雪隧火燒車「雙向封閉中」　國5成大型停車場

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

更多

最夯影音

更多

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面