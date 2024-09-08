企圖分裂日本領土？中國首設「琉球研究中心」　台海認知作戰掀高潮

▲沖繩以前存在「琉球王國」，與明朝維持朝貢關係。圖為燃毀前的首里城正殿，目前正整建中。（資料照／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

中國近年來積極擴張軍事力量，試圖突破美日在第一島鏈的封鎖，將觸手伸及西太平洋。為此，繼今年中國頻繁派出海警船「進入」日本政府所聲稱擁有主權的尖閣諸島（釣魚台）海域、軍機闖入長崎縣男女群島日本領空，中國更在大連海事大學設立「琉球研究中心」，企圖在台海議題上牽制日本的影響力。

根據日媒《讀賣新聞》、《東京新聞》，香港媒體星島日報日前在一份報導揭露，中國準備在遼寧省大連市大連海事大學成立全中國第一個「琉球研究中心」，將認知作戰目標放眼至日本沖繩縣，本月1日在琉球研究中心籌備會暨「琉球問題」研討會上邀請北京大學、復旦大學、武漢大學、中國社科院、南京大學等20多位專家參加。

中國北京大學歷史系教授徐勇在研討會上表示，未來「琉球問題」應明確研究對象、規範學科定位、加強政治研究、提升國際影響力，其先前更在《抗日戰爭研究》雜誌撰文指出，國際社會應堅持《開羅宣言》、尊重琉球人民族自決權，解決琉球主權歸屬。

▲中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

《星島日報》提到，其實中國國家主席習近平去年6月考察中國國家版本館時，便罕見提到福建省福州市有琉球館、琉球墓，如此公開提及琉球問題引起外界關注，儘管琉球研究在中國尚未成為顯學，但已從冷門逐漸升溫，甚至透過大學設立研究中心，顯然有官方影子介入，背後離不開地緣政治變化。

日媒《東京新聞》針對上述消息詢問大連海事大學，大連海事大學坦承「琉球研究中心」的籌備計畫，至於詳細的成立時間則尚未決定。

《東京新聞》引述分析，指出北京當局將台灣問題視為「內政問題」，同時對於日本聯合美國在西太平洋抑制中國軍事擴張之行為感到非常不滿，也因此北京當局認為，一旦日本介入台灣問題，則中國便有藉口跟著打「琉球牌」，質疑日本將沖繩縣納入領土的合法性，透過挑起沖繩縣與日本內地之間的對立，在台海議題上牽制日本的影響力。

▲那霸首里城守禮門的牌匾寫著「守禮之邦」，每當中國冊封使來到琉球王國，琉球王和官員必須在此迎接冊封使。（圖／記者蔡玟君攝）

據悉，日本沖繩縣古稱琉球，三山時代分為中山、南山、北山三國，1406年尚巴志推翻中山王武寧後，1416年滅北山國、1429年滅南山國後，統一琉球王國，之後與明朝建立密切朝貢關係，1879年日本併吞琉球，並改設沖繩縣，1945年二戰結束後由美國託管，1972年美國將琉球群島治理權交給日本，並設有駐日美軍基地。

位在日本的治理架構機構（GAO）研究員王彥麟向《美國之音》透露，北京當局對於琉球（沖繩縣）的政治工作從不間斷，在美中競爭對抗格局下，琉球重要性顯得相當重要，因此中國利用大學和智庫的學者，針對沖繩地位的討論與支持沖繩獨立的相關團體學者交流，潛藏著分裂日本的目的，透過挑起沖繩縣居民與日本政府從二戰以來的矛盾，突破第一島鏈。