北韓「推新大型戰艦」提升海軍力量　金正恩下令建造新海軍基地

▲金正恩視察北韓秘密打造的海軍基地建設工地。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北韓最高領導人金正恩近日視察海軍基礎設施建設工地，強調提升海軍實力的重要性，並要求軍方迅速打造一個新的現代化海軍基地，以停泊即將服役的大型戰艦和潛艇。金正恩的新決策展現了北韓對其海軍戰力發展的重視，以及加強海上防禦和戰略力量的決心。

路透社引述朝中社報導，金正恩表示，由於北韓即將在不遠的將來擁有更強大的海軍力量，因此基礎設施也應獲得相應升級，「北韓現有的戰艦停泊設施無法容納即將入役的大型戰艦，因此建設一個可運行最新型大型戰艦的海軍港成為當務之急。」

除了強調建設新海軍基地的必要性，金正恩還透露了部署防空和海岸防禦系統以保護海軍港口的軍事計畫。這些措施表明，北韓不僅關注戰艦的發展，還致力於提升海軍港口的防禦能力，以應對潛在的外部威脅。

衛星照片顯示，北韓正在新浦造船廠建造最新的「新浦-C級」彈道飛彈潛艇，進一步強化了北韓的潛艇力量。金正恩也在另一場視察中指示當局增加對造船業的投資，確保相關計畫能如期完成。此外，金正恩還視察了一家國防工業企業，強調軍需品生產需要更科學和現代化，以確保新開發的軍事裝備能發揮最佳性能。