40公斤槓片重砸臉！韓美魔女「做到一半滑手機」　慘遭砸到腦震盪

▲南韓一名女子使用健身器材「腿推機」，最後造成槓片加上踏板砸在自己臉上。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名40多歲的中年女性，上個月前往一間健身房運動，豈料當她在使用「腿推機」時，卻疑似因為尚未完全固定住腳踏板，導致一共40公斤重的槓片隨著腳踏板滑落，往自己的臉部重砸，女子表情顯得相當痛苦，事後送醫時被診斷為腦震盪。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，一名40多歲的女性8月13日晚間8時26分，前往位於京畿道果川市的一間健身房運動。從公開的監視器畫面顯示，女子將腿推機左右兩側的槓片，加到左右各20公斤、總共40公斤的重量以後，開始躺在座椅上訓練腿部肌力，只見她用雙腳將踏板前後推動，鍛鍊出美麗的線條。

不過，悲劇卻剛好發生了！女子感到疲累後，便用雙腳將踏板推至最頂端，隨後沒有做出任何動作將之固定，便開始逕自拿起手機滑呀滑。此時，左右兩側共40公斤重的槓片加上踏板，便從上方「重力加速度」滑落，最後不偏不倚重砸女子的臉部。

女子頓時用雙手摀住臉部，表情顯得相當痛苦，此時一名長髮女教練前往關心，不久後將女子送醫檢查。然而，女子被醫院診斷為腦震盪，且身心靈嚴重受創，至今仍餘悸猶存。

對於健身器材出現如此重大的疏失，健身房並不認帳。業者甚至表示，這是該名女性會員使用時「操作不慎」、使用完畢後未將腿推機踏板確實固定，才會造成踏板不慎滑落。因此，當女子提出退款要求時，業者不僅不道歉，還要求女子必須繳交違約金。