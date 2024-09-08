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日本「令和米荒」晚餐吃不到白米飯　民眾赴沖繩觀光搶購宅配

▲▼ 日本白米短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本各地超市貨架上的白米被搶購一空。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到去年以來氣候不穩、酷暑、大量觀光客訪日、外食需求增加等影響，加上天災影響，如今日本正經歷「令和米荒」，超市貨架的白米被搶購一空，白米短缺更引發米價上漲。不過，位於日本離島的沖繩縣剛好躲避災禍，貨架上堆滿一袋又一袋的白米，許多觀光客返家前更準備將白米寄回家。

根據日媒《沖繩時報》，今年日本正面臨令和米荒，儘管目前新潟縣、北陸地方、東北地方開始收成新稻米，但首都圈等全國各大地區依舊得面臨白米儲備量不足的問題。農林水產省所統計，截至今年6月底食用米民間儲放量只剩156萬噸，比起前一年了156萬噸，是統計以來的歷史新低。

儘管因為去年氣候不穩、稻米耕作面積減少、酷暑，加上氣象廳警告一般民眾須做好防颱、防震準備，導致日本今年迎來米荒，各超市向消費者祭出限購令，然而在沖繩縣，卻依舊感受不到白米短缺的問題，超市貨架上堆滿米袋，許多來自日本內地的觀光客，將搶米的目標放遠到沖繩縣。

▲▼只有沖繩縣的超市貨價仍堆滿許多袋白米。（圖／翻攝自沖繩時報）

▲只有沖繩縣的超市貨價仍堆滿許多袋白米。（圖／翻攝自沖繩時報）

在沖繩縣石垣島，許多觀光客趁著回到日本本島以前，大量採購白米；在沖繩本島、宮古島，則是有許多當地人或是觀光客向沖繩縣外寄送出5公斤重的米袋。

在沖繩縣石垣市新榮町經營餐廳的84歲民眾岩渕芳弘受訪表示，「從千葉縣來訪的觀光客，在回去之前購買了10公斤重的白米，花了2000日圓宅配回家，送到家大概得花上1周的時間。」

至於在沖繩縣宮古島市的生鮮蔬果超市「あたらす市場」，則頻繁出現大量觀光客在當地購買白米後宅配回家，就連當地業者都感到十分震驚。另外，住在沖繩縣的部分當地人，則是將白米寄給住在日本內地的親友。

根據日媒《讀賣新聞》，隨著令和米荒並未明顯獲得解決，民眾難以購買白米的狀況持續發生，加上米價持續上漲，導致民眾的午、晚餐只能以烏龍麵、義大利麵、拉麵等解決，如今暑假結束，也讓許多地方媽媽對於該如何為子女準備便當感到困擾，東京都港區8月底高達8成的消費者受訪時皆坦承，對於缺米、米價上漲感到困擾。

►日本「令和米荒」　超市貨架全空！民眾只能吃泡麵、麵包溫飽

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