北韓今晨「連續5天」再度空飄垃圾氣球　屎袋砸毀車頂民眾超無奈

▲北韓再度空飄垃圾氣球，氣球5日飛抵南韓京畿道坡州市鰲頭山統一展望台。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最近軍事動向頻頻，繼上個月10日向南韓施放垃圾氣球，在時隔近一個月平靜以後，豈料最近又從本月4日晚間起開始向南韓施放垃圾氣球，且至今（8）日上午稍早又在施放氣球，使得最近這一波垃圾氣球施放已是連續第5天。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部8日表示，北韓從稍早的上午9時（台灣時間上午8時）起再度向南韓施放垃圾氣球，因此警告民眾務必留意是否有垃圾氣球等不明物體墜落，一旦發現有氣球墜落在地，則切勿以手觸碰，並立刻通報鄰近的警察或部隊。

報導指出，北韓從今年5月起開始向南韓施放含有糞便的穢物氣球、垃圾氣球，且從7日晚間起至今已施放200多顆，目前已經確認有50多顆氣球墜落至首爾市與京畿道北部，氣球所運送的內容物大多是紙類、塑膠類、寶特瓶等。

南韓國會行政安全委員會國會議員楊富男（共同民主黨）取得的統計資料指出，自從北韓5月28日起開始空飄穢物氣球至8月10日，已對首都圈構成規模1億52萬8000韓元（約新台幣240萬元）的損失，其中首爾達到7987萬5000韓元、京畿道達到2065萬3000韓元。

當中對一般無辜民眾造成的最大損害是，5月29日北韓空飄穢物氣球後，氣球墜落至位於首爾市永登浦區的一間物流中心，導致車頂慘遭穢物氣球砸毀，造成1571萬9000韓元的損失。