韓國光州雙年展美國館開幕　美國亞洲藝術博物館將參展馬祖藝術島

▲文化總會與連江縣政府共同舉辦的馬祖國際藝術島，今年首度前進國際雙年展舞台，將於8月30日至12月1日在第15屆光州雙年展美國館展出。（圖／文總提供）



記者陶本和／台北報導

文化總會與連江縣政府共同舉辦的馬祖國際藝術島，今年首度前進國際雙年展舞台，將於8月30日至12月1日在第15屆光州雙年展美國館展出。韓國光州雙年展美國館近日盛大開幕，光州廣域市市長姜琪正、光州518事件基金會執行長Soonsuk Won、連江縣副縣長陳冠人、美國亞洲藝術博物館的策展人Abby Chen、馬祖國際藝術島策展人吳漢中皆出席開幕式，而美國館策展人Abby Chen更預告，明年將參與第三屆馬祖國際藝術島。

第十三屆光州雙年展美國館由美國亞洲藝術博物館的策展人Abby Chen與協同策展人Naz Cuguoglu共同策劃，以「這是我們的美國」為核心概念，展出香港、伊朗、約旦、南韓、日本、越南、台灣、阿富汗及土耳其藝術家等共十件作品。

美國館策展人Abby Chen提及，位於馬祖美軍足跡園區的牆上地圖，與此次共同展出的韓國藝術家Younhee Paik過往作品相互呼應，展現出各國家間的歷史連結，更預告，美國亞洲藝術博物館將參與第三屆馬祖國際藝術島，展出不一樣的聲音地景。

連江縣副縣長陳冠人表示，馬祖作為台灣最前線的島嶼，曾經歷長達36年的軍事威權統治，近年來通過藝術活動逐步轉型，希望讓更多國際觀眾了解馬祖的文化、歷史及其地緣政治的複雜性。

馬祖國際藝術島策展人吳漢中在開幕座談中，也探討了韓、美、台三地自1950年代韓戰開始的歷史連結。吳漢中補充，馬祖的特殊地理位置，距中國僅25分鐘船程，卻需一小時飛行才能抵達台灣，這使得馬祖在冷戰和當前地緣政治中扮演重要角色。開幕座談中，亦特邀空總當代實驗場（C-LAB）策展人莊偉慈，分享過往C-LAB透過藝術介入回看場域歷史的策展經驗，回應與呈現與國際對話的臺灣創作與認同觀點。

文總表示，馬祖國際藝術島策展團隊攜手驫舞劇場、藝術家王榆鈞及張立人一同進軍韓國光州雙年展美國館，以戰地聲景為主軸，向世界展示台灣戰地文化。開幕式上，驫舞劇場與聲音藝術家王榆鈞擷取《聲體．景身》作品中的部分片段，結合舞蹈及閩東語聲景，演繹過往梅石茶室的性工作者的受迫情境，也引領觀眾走回1975年代的軍魂電廠；藝術家張立人則延續2023年馬祖國際藝術島藝術創作〈FM81.11〉，延伸新作品《SW1992.11》，展現馬祖島上軍民生活及閩東語言文化。

吳漢中表示，特別感謝台灣電力公司對公共藝術的支持，讓世界看見馬祖的獨特文化魅力。第15屆光州雙年展官方大會於9月7日展開，美國館則於8月30日至12月1日在光州518紀念文化中心提前開展，歡迎大家前來參觀，一睹馬祖獨特的戰地文化與生活情感。