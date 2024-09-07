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台灣天空驚現「雲海嘯」奇景！　居民看傻

雲海嘯（海管處副處長林尚卿提供／許逸民澎湖傳真）

▲昨（6）日下午澎湖海上天空出現類雲瀑奇觀，當地氣象站解釋成因，表示是一個明顯乾溼界層。（海管處副處長林尚卿提供／許逸民澎湖傳真）

圖文／CTWANT

台灣部分地區受到中度颱風「魔羯」外圍環流影響，對流雲系發展旺盛，澎湖海上天空還出現奇觀「雲海嘯」，類似雲瀑的景色令民眾嘖嘖稱奇。中央氣象署澎湖氣象站解釋，樣子雖然差不多，但與山中雲瀑還是不一樣，雲海嘯只是形成一個乾溼界層，沒有雲瀑越過山的動態感。

6日內政部國家公園署海洋公園管理處副處長林尚卿和同事到澎湖的七美嶼，意外拍到海島上天空有類似「雲瀑」的美景，分享到臉書上讚嘆，「我以為山區才會有雲瀑」，也在底下補充說，這應該是海嘯雲。據《中時新聞網》報導，林尚卿還問過當地耆老，都說沒看過這番景色。

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對此澎湖氣象站主任張欽雄解釋，海上看到的美景與雲瀑相似，但並無雲層穿越山往下墜的動態感，推斷只是現狀對流像海嘯由南邊推來，像是一個介面慢慢往前推的狀態；並說明澎湖剛好有南方來的雲系，加上由西往東的華南雲系，兩雲系高度不同，一上一下交會輻合後，最後形成一個明顯乾溼界層。

雲瀑是一種動態景觀，長長的雪白雲層飄移過山口或懸崖，會像是瀑布一樣氣勢磅礡的傾瀉而下。其形成主因是鋒面過境，山區氣流不穩定，加上山頂與山谷對流旺盛，氣流越過山脊時，稜線兩方氣流壓力不同而造成的現象。

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