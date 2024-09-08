大雷雨襲4天　專家：降雨延續到入夜

▲低壓擾動將往台灣北部海面靠近。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）

記者李姿慧／台北報導

琉球東南方出現不太成形的低壓擾動94W，氣象專家吳聖宇表示，該低壓預計周二、周三通過台灣北方海面，強度可能維持低氣壓或熱帶性低氣壓；今起到周三台灣天氣不穩定，可能出現大雷雨，降雨將延續到入夜。

氣象專家吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，目前在琉球東南方有個不太成形的低壓擾動94W，前幾天的預報原本擔心它可能會發展為颱風並且靠近台灣，不過後來被高空冷心低壓的大環流干擾，發展條件不理想，就變成了現在這種鬆散的樣子。

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吳聖宇指出，未來2到3天預估94W會很快的沿著太平洋高壓邊緣往台灣北部海面靠近，預期周二到周三(10日~11日)會通過台灣北方海面後趨向大陸沿岸，預報資料仍然不看好它的發展，強度可能維持低氣壓或稍加強為熱帶性低氣壓等級，風場型態北強南弱，北半邊風力較強部份將掃過琉球群島、東海到黃海一帶，通過台灣上空的將是中心南半邊風力較弱區域，降低對台灣天氣影響程度。

不過隨著94W的靠近跟通過，吳聖宇分析，今天起一直到周三，台灣都在大低壓帶範圍內，大氣狀態不穩定，除白天配合熱力作用，島內陸地熱對流發展較旺盛外，海面上也可能有雲系移入帶來降雨，或沿海因海陸風次環流影響夜晚清晨出現局部對流性天氣現象，不過影響最大的還是白天陸地發展的熱對流系統，有機會帶來大雷雨，尤其對流發展旺盛時，降雨會一直延續到入夜。

吳聖宇指出，周四(12日)之後可能後續還有其他的低壓系統會靠近，不過預報資料對於後半周的低氣壓預報情況仍然有較大分歧度，它本身發展程度以及路徑的預報都有蠻大的落差，因此後續的天氣如何可能還有待觀察。