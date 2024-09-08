秘魯主流媒體關注「林佳龍呼籲聯合國納入台灣」

▲外交部長林佳龍。（圖／記者陶本和攝）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電

秘魯媒體7日刊登外交部長林佳龍題為「台灣必須納入聯合國體系以確保印太地區和平」專文，強調聯合國納入台灣是緩和潛在區域危機、維護台海和平穩定及增進全球繁榮的最佳選項。

第79屆聯合國大會10日將於紐約開議，秘魯全國性報紙「真理報」（La Razón）7日以半版彩色篇幅刊登林佳龍題為「台灣必須納入聯合國體系以確保印太地區和平」專文，指出北京濫用聯合國大會第2758號決議，散播台灣為中國一部分的謬論，是北京為未來武力犯台建構法理基礎圖謀的重要一環。

林佳龍強調，聯合國當前最迫切的工作是停止屈從於中華人民共和國的壓力，勿再扭曲聯大第2758號決議。中國惡意曲解該決議，與「一中原則」做出不當連結，無理打壓台灣有意義地參與聯合國體系及相關專門機構的合法權利。但實際上，中國的「一中原則」和多數國家採取的「一中政策」大相逕庭。

近年來，全球領袖利用七大工業國集團（G7）、歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及東南亞國家協會（ASEAN）等雙邊及多邊場域，強調維護台海和平穩定的重要性。

專文指出，有別於中華人民共和國的謬論，第2758號決議既未提及台灣，也未指明台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣。

林佳龍表示，中華人民共和國在國際場域強迫推銷其想法，如果不予挑戰或糾正，北京的謬論不僅會改變台海現狀，更將危害印太地區和平穩定，威脅以規則為基礎的國際秩序。

林佳龍另指出，中國的擴張思維不會止步於台灣。中國最近公布的「海警法」即為灰色地帶戰術的一部分，意在強化中方不實的領域主張，擴張其影響力。

林佳龍強調，即將召開的第79屆聯合國大會及未來峰會提供討論現今重要安全關切、促進全球永續發展目標，是當前和未來世代建構更具韌性社會的絕佳時機。數10年來，台灣已證明是負責任且可靠的夥伴，台灣也為落實聯合國永續發展目標做出重要貢獻。他呼籲，為了更安全及更好的世界，聯合國體系必須納入台灣。

「真理報」立論受秘魯各界重視，輿論影響力明顯。這次為台發聲，在實體報紙全文刊出林佳龍專文，顯見台灣國際參與訴求已獲秘魯媒體及輿論關注。